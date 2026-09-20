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Главная Одесса Общественный транспорт в октябре: сколько будет стоить проезд одесситам

Общественный транспорт в октябре: сколько будет стоить проезд одесситам

Ua ru
20 сентября 2026 17:09
Проезд в Одессе в октябре 2026 года: тарифы на общественный транспорт
Люди на остановке общественного транспорта. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В октябре одесситам следует учитывать тарифы на общественный транспорт, действующие в городе после летнего подорожания маршруток. Поездка в частном автобусе стоит 25 гривен, тогда как в муниципальных трамваях и троллейбусах пассажиры платят 15 гривен. На отдельных социальных автобусных маршрутах проезд остается бесплатным.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить проезд в Одессе в октябре и какие тарифы действуют на популярных маршрутах области.

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Сколько стоят трамваи и троллейбусы

Стоимость одной поездки в муниципальном электротранспорте Одессы составляет 15 гривен. Такой тариф действует как в трамваях, так и в троллейбусах. Таким образом, пассажиры будут платить:

  • трамвай — 15 гривен;
  • троллейбус — 15 гривен.

Отдельно в Одессе курсируют социальные автобусы, которые город запускает, в частности, в качестве альтернативы электротранспорту. На таких маршрутах проезд бесплатный, однако схемы движения и расписания могут меняться в зависимости от транспортной ситуации.

Сколько стоит проезд в маршрутках

Тариф в городских маршрутках изменился 27 июня 2026 года. Стоимость одной поездки выросла с 20 до 25 гривен. Именно по такому тарифу пассажиры продолжили ездить в сентябре. Перевозчики во время обсуждения повышения заявляли, что экономически обоснованная стоимость поездки составляет от 32 до 45 гривен. Однако профильная комиссия городского совета поддержала компромиссный тариф в 25 гривен.

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Сколько стоит дорога из Одессы в область

В 2026 году подорожали и автобусные перевозки между Одессой и другими населёнными пунктами области. Новые тарифы на внутриобластных маршрутах ввели еще весной, в среднем стоимость билетов выросла примерно на 30%.

На популярных направлениях установлены следующие цены: Черноморск — Одесса — 65 гривен, Черноморск — Великодолинское — 30 гривен, Белгород-Днестровский — Одесса — 200 гривен.

Значительно дороже остаются поездки с юга области. Билет из Рени в Одессу стоит 780 гривен, а из Рени в Измаил — 200 гривен.

Кроме того, с 22 сентября в Одесской области начинает действовать новая шестизонная система оплаты проезда в пригородных поездах. Поэтому в октябре пассажиры электричек уже будут ездить по новой тарифной сетке, где стоимость билета зависит от расстояния.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе временно запретили движение транспорта по Прохоровскому переулку. Ограничение ввели из-за аварийных работ, а возобновить проезд планируют только в середине октября.

Также Новини.LIVE сообщали, что с началом октября в Одессе завершается сезонный режим работы муниципальных парковок у моря. На обычных городских площадках продолжает действовать тариф 30 гривен в час

тарифы Одесса проезд новости трамвай троллейбусы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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