Відключення світла в Одесі 2 жовтня 2026 року: причини на час

Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі та Одеському районі 2 жовтня можливі короткочасні перерви в електропостачанні. Обмеження пов’язані з плановим ремонтом обладнання. Роботи триватимуть упродовж дня. У разі повітряної тривоги їх завершення можуть відкласти. Після закінчення подача електроенергії відновлюватиметься поступово.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

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Планові роботи

Сьогодні, 2 жовтня, ремонт обладнання триватиме з 08:00 до 19:00. Через це в Одеському районі області, зокрема в Одесі, можливі короткочасні перерви в електропостачанні. Тривалість робіт може змінитися у разі оголошення повітряної тривоги. У такому випадку терміни їх виконання можуть подовжити.

Коли повернеться світло

Після завершення ремонтних робіт електропостачання відновлюватимуть поступово. Тому світло може з’явитися в оселях не одночасно, а процес повернення електроенергії потребуватиме додаткового часу.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

Читайте також:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на світло

Зазначимо, у жовтні побутові споживачі сплачуватимуть за електроенергію 4,32 грн за кВт·год. Такий тариф уряд продовжив до 31 жовтня 2026 року. Для власників двозонних лічильників у нічні години діє тариф удвічі нижчий:

з 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·год;

з 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·год.

Окремі умови діють для будинків з електроопаленням, а також житла без газопостачання або централізованого чи автономного теплопостачання. З 1 жовтня до 30 квітня для них встановлено тариф 2,64 грн за кВт·год за обсяг споживання до 2000 кВт·год на місяць. Якщо споживання перевищує цей обсяг, застосовується ціна 4,32 грн за кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі у жовтні 2026 року продовжать діяти оновлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Їх почали застосовувати із середини серпня. Для побутових споживачів загальна вартість двох послуг перевищує 65 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 1 вересня РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами й дронами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є пошкодження. Зокрема, пошкоджено Одеську ТЕЦ. Атака спричинила наслідки для цивільних об’єктів міста та області. Інформацію уточнюють відповідні служби. Відомо, що роботи на об’єктах тривають.