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Главная Одесса Отключение света в Одессе и области: что нужно знать абонентам

Отключение света в Одессе и области: что нужно знать абонентам

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2 октября 2026 09:18
Отключение электричества в Одессе 2 октября 2026 года: причины и время
Специалисты ремонтируют сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе и Одесском районе 2 октября возможны кратковременные перебои в электроснабжении. Ограничения связаны с плановым ремонтом оборудования. Работы будут проводиться в течение дня. В случае воздушной тревоги их завершение может быть отложено. По окончании подача электроэнергии будет восстанавливаться постепенно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

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Плановые работы

Сегодня, 2 октября, ремонт оборудования продлится с 08:00 до 19:00. В связи с этим в Одесском районе области, в частности в Одессе, возможны кратковременные перебои в электроснабжении. Продолжительность работ может измениться в случае объявления воздушной тревоги. В таком случае сроки их выполнения могут быть продлены.

Когда вернётся свет

После завершения ремонтных работ электроснабжение будет восстанавливаться постепенно. Поэтому свет может появиться в домах не одновременно, а процесс восстановления электроснабжения потребует дополнительного времени.

Как узнать, когда появится электричество

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

Читайте также:
  • на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • через чат-бота в Telegram;
  • через личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию

Отметим, что в октябре бытовые потребители будут платить за электроэнергию 4,32 грн за кВт·ч. Такой тариф правительство продлило до 31 октября 2026 года. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночные часы действует тариф, в два раза ниже:

  • с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;
  • с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Отдельные условия действуют для домов с электроотоплением, а также жилья без газоснабжения или централизованного либо автономного теплоснабжения. С 1 октября по 30 апреля для них установлен тариф 2,64 грн за кВт·ч при объеме потребления до 2000 кВт·ч в месяц. Если потребление превышает этот объем, применяется цена 4,32 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини. LIVE, в Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учетом НДС.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 сентября РФ массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки имеются повреждения. В частности, повреждена Одесская ТЭЦ. Атака нанесла ущерб гражданским объектам города и области. Информацию уточняют соответствующие службы. Известно, что работы на объектах продолжаются.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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