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Головна Одеса В Одесі змінили рух трамвая №27: схема нового маршруту

В Одесі змінили рух трамвая №27: схема нового маршруту

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27 вересня 2026 17:12
Трамвай №27 в Одесі продовжили до Старосінної площі
Трамвай №27. Фото: КП "Одесміськелектротранс"

В Одесі змінюють схему руху трамвая №27. Відзавтра маршрут електротранспорту продовжать аж до Старосінної площі, тому пасажири зможуть без пересадок доїжджати до центральної частини міста. На лінію випустять вісім вагонів, які курсуватимуть з певним інтервалом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на КП "Одесміськелектротранс".

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Новий маршрут трамвая №27

Із понеділка, 28 вересня, трамвай №27 курсуватиме за напрямком Переправа — Старосінна площа. Завдяки продовженню маршруту пасажирам більше не доведеться пересідати на 11-й станції Люстдорфської дороги, щоб дістатися ближче до центру Одеси. На маршруті працюватимуть вісім вагонів. Інтервал між ними становитиме приблизно 16–18 хвилин.

Раніше трамвай №27 працював за скороченою схемою: 11-та станція Люстдорфської дороги — Переправа. Тепер маршрут фактично з'єднає Переправу зі Старосінною площею. Це також дозволить пасажирам прямувати Люстдорфською дорогою до району залізничного вокзалу без додаткової пересадки.

Скільки коштує проїзд у транспорті Одеси

Проїзд у трамваях і тролейбусах Одеси коштує 15 гривень за одну поїздку. Водночас у більшості міських маршруток із 27 червня тариф становить 25 гривень. На окремих соціальних автобусних маршрутах, які місто запускає як альтернативу електротранспорту, пасажирів перевозять безкоштовно. 

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі відновили повний маршрут трамвая №10. Після майже семимісячної перерви він знову почав курсувати від вулиці Іцхака Рабіна до Тираспольської площі через Старосінну площу. До цього маршрут був скорочений і доїжджав лише до Старосінної. У будні на лінію випустили вісім вагонів. 

Також Новини.LIVE писали, що через ремонт в Одесі змінювали рух одразу кількох трамвайних маршрутів. Тоді №1 та №7 почали курсувати за скороченими схемами, а рух №10 і №13 тимчасово зупинили. Трамвай №27 на той момент продовжував працювати без змін. Обмеження запроваджували через роботи на енергетичній інфраструктурі.Раніше через ремонт енергетичного обладнання в Одесі також тимчасово зупиняли частину електротранспорту. Одразу п'ять трамвайних маршрутів тоді не працювали, а ще кілька курсували за скороченою схемою. Для сполучення між районами місто запускало соціальні автобуси. Трамвай №27 під час тих змін залишався на лінії. 

Крім того, Новини.LIVE інформували, що навесні через проблеми з електропостачанням трамвай №27 тимчасово повністю скасовували. На той момент він курсував між 11-ю станцією Люстдорфської дороги та Переправою. Замість трамвая місто запустило безкоштовний автобус №27 між вулицею Архітекторською та проспектом Свободи. Після завершення робіт рух електротранспорту відновили.

Одеса Одеська область Новини Одеси громадський транспорт трамвай
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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