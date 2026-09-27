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Главная Одесса В Одессе изменили маршрут трамвая № 27: схема нового маршрута

В Одессе изменили маршрут трамвая № 27: схема нового маршрута

Ua ru
27 сентября 2026 17:12
Маршрут трамвая № 27 в Одессе продлили до Старосинной площади
Трамвай № 27. Фото: КП "Одесский городской электротранс"

В Одессе меняют схему движения трамвая № 27. Со завтрашнего дня маршрут электротранспорта продлят вплоть до Старосинной площади, поэтому пассажиры смогут без пересадок добираться до центральной части города. На линию выпустят восемь вагонов, которые будут курсировать с определенным интервалом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КП "Одесгорэлектротранс".

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Новый маршрут трамвая № 27

С понедельника, 28 сентября, трамвай № 27 будет курсировать по маршруту "Переправа" — "Старосинная площадь". Благодаря продлению маршрута пассажирам больше не придется пересаживаться на 11-й станции Люстдорфской дороги, чтобы добраться ближе к центру Одессы. На маршруте будут работать восемь вагонов. Интервал между ними составит примерно 16–18 минут.

Ранее трамвай № 27 курсировал по сокращенной схеме: 11-я станция Люстдорфской дороги — Переправа. Теперь маршрут фактически соединит Переправу со Старосинной площадью. Это также позволит пассажирам добираться по Люстдорфской дороге до района железнодорожного вокзала без дополнительной пересадки.

Сколько стоит проезд в транспорте Одессы

Проезд в трамваях и троллейбусах Одессы стоит 15 гривен за одну поездку. В то же время в большинстве городских маршруток с 27 июня тариф составляет 25 гривен. На отдельных социальных автобусных маршрутах, которые город запускает в качестве альтернативы электротранспорту, пассажиров перевозят бесплатно.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе возобновили полный маршрут трамвая №10. После почти семимесячного перерыва он вновь начал курсировать от улицы Ицхака Рабина до Тираспольской площади через Старосинную площадь. До этого маршрут был сокращен и доезжал только до Старосинной. В будние дни на линию выпустили восемь вагонов.

Также Новини.LIVE писали, что из-за ремонта в Одессе изменяли движение сразу нескольких трамвайных маршрутов. Тогда №1 и №7 начали курсировать по сокращённым схемам, а движение №10 и №13 временно приостановили. Трамвай № 27 на тот момент продолжал работать без изменений. Ограничения вводились из-за работ на энергетической инфраструктуре. Ранее из-за ремонта энергетического оборудования в Одессе также временно приостанавливали работу части электротранспорта. Сразу пять трамвайных маршрутов тогда не работали, а еще несколько курсировали по сокращенной схеме. Для сообщения между районами город запускал социальные автобусы. Трамвай №27 во время тех изменений оставался на линии.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что весной из-за проблем с электроснабжением трамвай № 27 временно полностью отменяли. На тот момент он курсировал между 11-й станцией Люстдорфской дороги и Переправой. Вместо трамвая город запустил бесплатный автобус № 27 между улицей Архитекторской и проспектом Свободы. После завершения работ движение электротранспорта возобновили.

Одесса Одесская область Новости Одессы общественный транспорт трамвай
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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