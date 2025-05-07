Обещания Трампа о мире в Украине — действительно ли будет завершение войны

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Позиция Дональда Трампа относительно войны в Украине остается одним из главных источников неопределенности во внешнеполитическом контексте. В отличие от администрации Байдена, которая выстроила четкую стратегию поддержки, команда нынешнего главы Белого дома часто меняет тон и подход в зависимости от политических потребностей. В этом хаосе важно понять: Украина для Трампа — партнер или инструмент?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с политологом Алексеем Буряченко.

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Риторика Дональда Трампа относительно войны в Украине не раз менялась — от заявлений о мире за 24 часа до поддержки жестких мер против России. Эта непоследовательность не случайна: Трамп не руководствуется логикой долгосрочной политики, а лишь текущими выгодами.

"После последней встречи в Ватикане на борту лайнера №1 по возвращении в Соединенные Штаты Трамп написал, что, видимо, действительно Российская Федерация не настроена на мир, что Путин водит меня за нос, и что, видимо, Соединенные Штаты вынуждены будут применять вторичные и банковские санкции", — объясняет политолог Алексей Буряченко.

Политолог Алексей Буряченко о политическом оружии. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на жесткие заявления, реальная готовность Трампа к экономическому давлению на Россию вызывает сомнения. Его союзники в Конгрессе анонсируют санкции, однако решения остаются на уровне обещаний. Вполне возможно, что Американский президент рассматривает эти инструменты лишь как временную игру на публику.

Россия — не только враг

Во внешней политике Трамп мыслит стратегически, воспринимая Россию не только как угрозу, но и как потенциального партнера в противостоянии с Китаем. Его видение выходит за пределы украинского конфликта и касается глобального перераспределения влияния. Он пытается рассматривать Москву как инструмент отрыва Пекина от потенциальных союзников. Арктика, космос, энергетика — вот направления, которые его интересуют. Это может объяснять осторожность в действиях и нежелание идти на жесткую конфронтацию с Кремлем.

"Трамп видит свое взаимодействие с Российской Федерацией гораздо глубже, чем просто в удовлетворении своих политических амбиций быть глобальным миротворцем. Он хочет оттянуть Россию от Китая, он хочет взаимодействия по Арктике, о чем сам публично говорил несколько раз", — отмечает эксперт.

Эксперт Алексей Буряченко о роли России. Фото: Новини.LIVE

Важно понимать, что Трамп не ведет переговоры только вокруг войны. В таком сценарии Украина может быть сведена к "разменной монете". Этот риск требует от Киева активной дипломатии. Потому что в противном случае ключевые решения будут приниматься без участия Украины.

Украина как субъект, а не объект

Встреча Владимира Зеленского с Трампом изменила риторику последнего. Украина с позиции "меньшего партнера" превратилась в силу, которая способна себя защитить. Это стало неожиданностью для Трампа, но и заставило его считаться с нашими интересами. Признание силы нашей страны стало важным сигналом для всего западного мира. Украина больше не молчаливый наблюдатель — она диктует повестку дня.

"С Украиной ему интересно, потому что, давайте честно, мы показали зубы... Тем не менее, что наш президент может правду говорить Трампу в овальном кабинете Белого дома, и это было, как по мне, все равно правильно", — говорит политолог Алексей Буряченко.

Политолог Алексей Буряченко об Украине как субъекте. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на определенные сомнения вначале, сейчас Трамп признает, что не может игнорировать украинское мнение. Это формирует новый уровень взаимодействия. Более того, такой подход добавляет Украине политического веса в международном диалоге. Речь идет о субъектности, которая стала очевидной даже в Вашингтоне. Это важное достижение — не только символическое, но и стратегическое.

Угроза для Украины

Один из рисков — это стремление сосредоточить переговоры исключительно на линии Вашингтон — Москва. В таком формате Украина рискует оказаться за столом переговоров. Именно поэтому сейчас важно активизировать международных союзников. Участие других игроков в переговорах — предохранитель от кулуарных договоренностей. Украинская дипломатия должна работать на многосторонний уровень безопасности.

"В этой конфигурации, когда Трамп учтет для себя ключевым треком взаимодействие, это двусторонний трек между Вашингтоном и Москвой, нам нужно привлекать других партнеров, например Европу, "Коалицию желающих", Турцию, Индию, много есть вариантов, и усиливать собственный ВПК. Потому что собственное оружие, собственная армия — это наша самая большая гарантия безопасности. И, как видим, мы продвигаемся по этому треку и мы выиграли время", — объясняет эксперт.

Эксперт Алексей Буряченко об угрозе для Украины. Фото: Новини.LIVE

Самое важное сейчас — это укрепление собственного оборонно-промышленного комплекса. Потому что никто не будет защищать Украину лучше, чем она сама. Параллельно необходимо искать новые коалиции, которые усилят украинскую позицию. Это и есть путь к долговременному решению по безопасности.

Шанс для Украины

Отсрочка мирного урегулирования на 100 дней — не поражение, а возможность. Это свидетельство того, что Трамп не получил быстрого результата, на который надеялся. Противодействие Путину оказалось сложнее, чем он думал. Такое развитие событий выгодно Украине, потому что открывает время для укрепления позиций. Тем более что США начинают видеть манипулятивность российских действий.

"Мы можем опять же констатировать, что Трамп осознал, что Путин водит его за нос, он об этом прямо сказал и не идет на политические "хотелки" Путина. Российская Федерация, не получила желаемый для себя результат за 100 дней. Это очень похоже на рыбалку. Когда ты ловишь рыбу, а рыба хочет с твоего крючка убежать. Трамп убегает с крючка Кремля", — отмечает политолог Алексей Буряченко.

Эксперт Алексей Буряченко о шансах для Украины. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие согласия на российские условия является победой не только Украины, но и трансатлантического единства. Создание новых дипломатических площадок в Париже и Лондоне — яркое свидетельство этого. Это не ЕС, не НАТО, а совершенно новая коалиция государств. И Украина — в ее центре.

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