Ограничения на перевод денег - что об этом думают одесситы.

Одесситы на перекрестке. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Новые ограничения по переводам для украинцев уже вступили в силу с 1 февраля. Теперь все клиенты банка разделены на три категории — с высоким уровнем риска, средним и низким. Для первой ввели ограничения в виде лимитов на переводы с карты на карту до 50 тыс. грн в месяц. Для остальных двух этот лимит составлял 150 тыс. грн, однако его планируют снизить уже к лету. Это не коснется тех, кто имеет подтвержденные доходы, и волонтеров. Данное решение приняли и подписали соответствующий меморандум крупнейшие банки Украины.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, поддерживают ли такие нововведения одесситы?

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Финансовые махинации

Часть жителей считает, что такие изменения только усилят теневые схемы, ведь люди будут искать обходные пути. Другие же убеждены, что контроль необходим для борьбы с нелегальным оборотом средств.

"Это не поможет, потому что те, кто действительно хочет обмануть систему, и так делают. Это увеличит, количество черных конвертов и необлагаемых налогом переводов, которые навредят только государству. Поэтому я не думаю, что это хорошая идея", — говорит Галина.

Одесситка Галина. Фото: Новини.LIVE

Похожую позицию имеет и Ирина, которая убеждена, что введенные ограничения не смогут эффективно предотвратить финансовые махинации. Поскольку состоятельные люди и бизнес быстро найдут способы их обхода.

"Все ограничения, которые введут, будут очень быстро как-то обойдены. Те. у кого есть деньги и такие возможности, чтобы этим заниматься, они не глупые, хотя очень неприятные. Они найдут, как это обойти. А затронет это, как всегда, рядовых граждан, которые не занимались этим раньше", — отмечает Ирина.

Ирина об ограничениях. Фото: Новини.LIVE

Яна, наоборот, считает, что нововведения могут способствовать борьбе с нелегальным оборотом средств. Однако она признает, что люди все равно будут искать альтернативные способы проведения переводов.

"Думаю, да. Но люди найдут любые способы переводов средств. В нашей стране, мне кажется, это не очень сработает", — говорит Яна.

Одесситка Яна Фото: Фото: Новини.LIVE

Борьба с теневой экономикой

А вот Александр критикует нововведения, считая их бессмысленными. По его мнению, если на карточные переводы устанавливают жесткие ограничения, то зачем вообще нужны банковские карты.

"Это плохо. Зачем тогда нужны карты, если по пять тысяч перечислять с карты на карту?" — добавляет Александр.

Александр об ограничениях. Фото: Новини.LIVE

Однако Владимир Семенович признается, что не слишком осведомлен в финансовых вопросах. Но он также сомневается в целесообразности таких изменений.

"Я не экономист, я не разбираюсь в этом, как оно все работает. С деньгами всегда такие махинации делают, что нужно спрашивать у тех, кто сидит наверху", — говорит Владимир Семенович.

Одессит Владимир Семенович. Фото: Новини.LIVE

Новые банковские ограничения вызвали противоречивую реакцию. Одни видят в них попытку навести порядок в финансовой сфере, другие опасаются, что это лишь будет стимулировать теневую экономику. Действительно ли эти меры будут эффективными — покажет время.

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