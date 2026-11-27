Люди заправляют генератор. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесские школы готовятся к новым отключениям электроэнергии и получат дополнительное оборудование для автономной работы. Речь идет об 11 мощных генераторах от Фонда Елены Зеленской. Их начнут доставлять в город 10 декабря. Такие установки позволят обеспечивать электричеством всю школу, чтобы дети могли продолжать обучение во всех кабинетах даже без света.

Об этом во время заседания исполкома сообщила директор по образованию и науке Одесского городского совета Юлия Филлер, передает Новини.LIVE.

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Генераторы для школ Одессы

Директор департамента образования и науки Юлия Филлер рассказала, что в настоящее время в учебных заведениях города имеется 25 мощных генераторов, которые могут обеспечить электроэнергией все здание. Еще четыре таких установки сейчас подключают. По словам чиновницы, дополнительные 11 генераторов поступят от Фонда Елены Зеленской. Первые поставки ожидаются уже с 10 декабря.

"У нас есть 25 генераторов, которые могут обеспечить электроэнергией всю школу. Подключаем еще 4 и ожидаем поставку еще 11 генераторов от фонда "Зеленской", которые начнут поступать к нам с 10 декабря", — пояснила Юлия Филлер.

Сколько генераторов уже есть в школах

Всего в учебных заведениях Одессы насчитывается 428 генераторов различной мощности. Часть из них уже работает, ещё пять установок ожидают подключения. Юлия Филлер сообщила, что все необходимые комплектующие для этого уже закуплены. Работы по подключению пяти генераторов планируется начать 27 ноября.

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Таким образом, город продолжает укреплять энергетическую автономность учебных заведений, чтобы отключения электроэнергии как можно меньше влияли на образовательный процесс.

Отключение электроэнергии в школах

Отметим, что после российского обстрела на прошлой неделе все школы Одессы перешли на дистанционное обучение из-за масштабных перебоев с электроснабжением. Однако уже с понедельника, 23 ноября, часть учебных заведений начала возвращаться к очному формату.

Полноценная работа учебных заведений зависит не только от наличия электроэнергии, но и от отопления. Во время длительных отключений электричества школы не могут обеспечить надлежащие условия для пребывания детей. Поэтому вернуть учеников в классы можно только после возобновления теплоснабжения и достижения необходимой температуры в помещениях.

Ранее мы писали, что в Одесской области родители жаловались на школьное питание. Больше всего жалоб в начале учебного года поступало из Одессы, Нерубайской и Таировской общин. После обращений в области ввели ежедневный мониторинг питания детей. Проверки столовых решили проводить без предупреждения.

Также мы сообщали, что в Одессе школьники вынуждены приносить на уроки собственные лампы. Во время отключений электроэнергии в некоторых классах не хватает освещения, поскольку мощности школьных генераторов недостаточно. Кроме того, из-за холода отдельные учебные заведения перешли на дистанционное обучение. По словам депутата Олега Звягина, температура в некоторых классах опускалась до +10 °C.