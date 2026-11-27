Люди заправляють генератор. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеські школи готуються до нових відключень електроенергії та отримають додаткове обладнання для автономної роботи. Йдеться про 11 потужних генераторів від Фундації Олени Зеленської. Їх почнуть доставляти до міста 10 грудня. Такі установки дозволять забезпечувати електрикою всю школу, щоб діти могли продовжувати навчання в усіх кабінетах навіть без світла.

Про це під час засідання виконкому повідомила директорка освіти і науки Одеської міської ради Юлія Філлер, передає Новини.LIVE.

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Генератори для шкіл Одеси

Директорка департаменту освіти та науки Юлія Філлер розповіла, що наразі в навчальних закладах міста є 25 потужних генераторів, які можуть забезпечити електроенергією всю будівлю. Ще чотири такі установки зараз підключають. За словами посадовиці, додаткові 11 генераторів надійдуть від Фундації Олени Зеленської. Перші поставки очікують уже з 10 грудня.

"У нас є 25 генераторів, які можуть заживити усю школу. Підключаємо ще 4 і очікуємо поставку ще 11 генераторів від фундації "Зеленської", які почнуть до нас надходити з 10 грудня", — пояснила Юлія Філлер.

Скільки генераторів уже є в школах

Загалом в освітніх закладах Одеси налічується 428 генераторів різної потужності. Частина з них уже працює, ще п'ять установок очікують на підключення. Юлія Філлер повідомила, що всі необхідні комплектуючі для цього вже закупили. Роботи з підключення п'яти генераторів планують розпочати 27 листопада.

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Таким чином, місто продовжує посилювати енергетичну автономність навчальних закладів, щоб відключення електроенергії якомога менше впливали на освітній процес.

Знеструмлення шкіл

Зазначимо, після російського обстрілу минулого тижня всі школи Одеси перевели на дистанційне навчання через масштабні перебої з електропостачанням. Однак уже з понеділка, 23 листопада, частина закладів почала повертатися до очного формату.

Повноцінна робота навчальних закладів залежить не лише від наявності електроенергії, а й від опалення. Під час тривалих знеструмлень школи не можуть забезпечити належні умови для перебування дітей. Тому повернути учнів до класів можуть лише після відновлення теплопостачання та досягнення необхідної температури в приміщеннях.

Раніше ми писали, що на Одещині батьки скаржилися на шкільне харчування. Найбільше нарікань на початку навчального року надходило з Одеси, Нерубайської та Таїровської громад. Після звернень в області запровадили щоденний моніторинг харчування дітей. Перевірки їдалень вирішили проводити без попередження.

Також ми повідомляли, що в Одесі школярі змушені приносити власні лампи на уроки. Під час відключень електроенергії в деяких класах бракує освітлення, оскільки потужності шкільних генераторів недостатньо. Крім того, через холод окремі навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання. За словами депутата Олега Звягіна, температура в деяких класах опускалася до +10 °C.