Учні в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі поступово відновлюють очну роботу шкіл і дитячих садків після перебоїв з опаленням. Станом на ранок 24 листопада у звичному режимі працюють 70 шкіл і 85 дошкільних закладів. Водночас частина дітей поки навчається онлайн або відвідує чергові групи. Повернення до очного формату залежить від температури в приміщеннях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

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Повідомлення про роботу закладів освіти. Фото: скриншот із Telegram

Скільки шкіл працюють очно

Станом на ранок 24 листопада в Одесі до звичайного режиму роботи повернулися 70 закладів загальної середньої освіти. Ще 49 шкіл продовжують працювати дистанційно. На базі 14 із них організували чергові класи, де діти можуть перебувати під час навчального дня.

За словами заступниці директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради Ірини Столбової, фахівці продовжують працювати над відновленням теплопостачання. У тих школах, де температура в класах поки не відповідає встановленим нормам, очне навчання не відновлюють.

Як працюють дитячі садки

У дитячих садках та дошкільних підрозділах ситуація також поступово покращується. Наразі 85 закладів уже повернулися до звичного режиму роботи. Ще у восьми організували чергові групи. Крім того, у 13 дошкільних закладах батьки можуть залишити дітей на кілька годин. Однак у такому разі харчування не передбачене.

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Коли всі діти повернуться до закладів

Повністю відновити очну роботу шкіл і дитячих садків зможуть після того, як у приміщеннях забезпечать належний температурний режим. Наразі відповідні фахівці продовжують працювати над відновленням опалення.

"Як тільки заклади освіти отримують температурний режим відповідно до відповідних норм, то ми будемо працювати повністю всі заклади освіти в звичайному режимі", — заявила Ірина Столбова.

Батьки можуть дізнатися, у якому форматі працює конкретний навчальний заклад, безпосередньо у його керівника.

Що відомо про знеструмлення Одеси

Зазначимо, минулого тижня, внаслідок російських атак зазнала значних пошкоджень магістральна мережа Укренерго, яка забезпечує передачу електроенергії до Одеси та прилеглих громад. Обласний центр та частина області декілька днів була без світла. Завдяки злагодженій роботі енергетиків та всіх залучених служб уже вдалося повернути регіон до стабілізаційних графіків.

Зазначимо, після масштабного знеструмлення Одеси та області енергетики стабілізували роботу системи й запровадили погодинні обмеження. Світло вимикатимуть за чергами протягом 24 листопада. Для кожної групи визначили окремі проміжки без електроенергії, однак графік може змінитися залежно від ситуації в енергосистемі.

Також, в Одесі розглядають можливість встановлення власних джерел тепла та електроенергії в багатоквартирних будинках. Це дозволило б зменшити залежність мешканців від централізованого опалення, яке особливо вразливе під час атак росіян. Міська влада готова обговорювати фінансову підтримку ОСББ, які захочуть долучитися до такого проєкту.