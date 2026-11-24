Ученики в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе постепенно возобновляется очная работа школ и детских садов после перебоев с отоплением. По состоянию на утро 24 ноября в обычном режиме работают 70 школ и 85 дошкольных учреждений. В то же время часть детей пока учится онлайн или посещает дежурные группы. Возвращение к очному формату зависит от температуры в помещениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую городскую военную администрацию.

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Сообщение о работе учебных заведений. Фото: скриншот из Telegram

Сколько школ работают в очном формате

По состоянию на утро 24 ноября в Одессе к обычному режиму работы вернулись 70 учреждений общего среднего образования. Еще 49 школ продолжают работать дистанционно. На базе 14 из них организовали дежурные классы, где дети могут находиться в течение учебного дня.

По словам заместителя директора департамента образования и науки Одесского городского совета Ирины Столбовой, специалисты продолжают работать над восстановлением теплоснабжения. В тех школах, где температура в классах пока не соответствует установленным нормам, очное обучение не возобновляют.

Как работают детские сады

В детских садах и дошкольных подразделениях ситуация также постепенно улучшается. На данный момент 85 учреждений уже вернулись к привычному режиму работы. Еще в восьми организовали дежурные группы. Кроме того, в 13 дошкольных учреждениях родители могут оставить детей на несколько часов. Однако в таком случае питание не предусмотрено.

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Полностью возобновить очную работу школ и детских садов смогут после того, как в помещениях обеспечат надлежащий температурный режим. Сейчас соответствующие специалисты продолжают работать над восстановлением отопления.

"Как только учебные заведения обеспечат температурный режим в соответствии с действующими нормами, все учебные заведения начнут работать в обычном режиме", — заявила Ирина Столбова.

Родители могут узнать, в каком формате работает конкретное учебное заведение, непосредственно у его руководителя.

Что известно об отключении электричества в Одессе

Отметим, что на прошлой неделе в результате российских атак значительные повреждения получила магистральная сеть "Укрэнерго", обеспечивающая передачу электроэнергии в Одессу и прилегающие населенные пункты. Областной центр и часть области несколько дней оставались без света. Благодаря слаженной работе энергетиков и всех задействованных служб уже удалось вернуть регион к стабилизационным графикам.

Отметим, что после масштабного отключения электроэнергии в Одессе и области энергетики стабилизировали работу системы и ввели почасовые ограничения. Свет будут отключать по очереди в течение 24 ноября. Для каждой группы определены отдельные промежутки времени без электроэнергии, однако график может измениться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Кроме того, в Одессе рассматривают возможность установки собственных источников тепла и электроэнергии в многоквартирных домах. Это позволило бы уменьшить зависимость жителей от централизованного отопления, которое особенно уязвимо во время атак россиян. Городские власти готовы обсуждать финансовую поддержку ОСМД, которые захотят присоединиться к такому проекту.