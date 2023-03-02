Одесса им не по зубам: реакция одесситов на возможные угрозы со стороны россиян

Одесситы не планируют покидать родной город

Уже больше года украинцы ежедневно просыпаются и ложатся спать под звуки воздушной тревоги. Война разрушила привычный образ жизни и научила приспосабливаться к новым условиям. Но очередные провокации со стороны страны-агрессора и постоянные ожидания атак заставляют многих идти на отчаянный шаг.

Планируют ли одесситы покинуть город в случае усиления боевых действий, узнавали журналисты Новини.LIVE.

"Был шок и онемение"

Первый день войны, вспоминает одесситка Ирина, был настоящим шоком для нее и ее семьи. Никто даже представить не мог, что в 21 веке, в возрасте бурного развития науки, техники и высоких технологий, придется учиться жить без света и тепла. А постоянные сигналы тревоги станут обычными в повседневной жизни.

"Был шок, онемение, ничего не хотелось, много страха, непонимание, что делать. Но поддержка самых близких и умение делать вещи, которые нравятся, сделали свое дело. Все мои самые родные здесь. Они чувствуют, что нужно быть здесь. Хотя в первые дни войны все готовили какие-то вещи, необходимые на всякий случай. Сейчас я планирую остаться в Одессе. Если и буду ехать, то только чтобы посетить что-то новое, но не убегать от войны. Мы уже как-то прожили год и уже увидели, как оно происходит", — рассказывает одесситка Ирина.

Никуда не планирует уезжать из родного города и супружеская пара Ирина с Игорем. Их друзья в поиске безопасного места, еще в начале войны покинули Одессу и разъехались по всему миру. Несмотря на страх и постоянную угрозу ракетных ударов, признаются супруги, они уже научились жить в условиях войны, а потому сейчас ждут скорейшей победы.

"В первый день войны у нас были такие семейные обстоятельства, что мы не могли покинуть Одессу, и сами этого не хотели. Все-таки дома и стены помогают. Я знаю херсонцев, которые покинули родной дом, уехали в Крым и теперь неизвестно, где они и что с ними… Знаю также и николаевцев, которые, несмотря на постоянные обстрелы, остались в родном городе, хотя у них было гораздо страшнее, чем у нас в Одессе. Наши друзья поехали в Турцию, Польшу, Израиль, Германию, а мы уже привыкли, даже нет того страха, который был вначале войны. Я считаю, что никуда ехать не надо, потому что Одессу не захватят. Здесь готовы дать отпор оккупанту", — говорит одессит Игорь.

"Из Никополя в Одессу"

Трудным был вопрос переезда для семьи Николая из Никополя. Чтобы спастись от вражеских обстрелов и обезопасить появление на свет своей дочери, они приехали в Одессу. Здесь жизнь начали с чистого листа.

"Мы и так сегодня переселенцы. Когда приехали в Одессу, цены на квартиры были меньше, мы смогли хорошо устроиться. Уже никуда не планируем дальше ехать. Нам повезло, что у жены здесь проживают родственники, и первое время помогали все", — рассказывает переселенец из Никополя Николай.

"Из Одессы — ни шага"

Есть одесситы, которые настолько укоренились в городе, что не пугают их ни сигналы воздушной тревоги, ни взрывы гранат и снарядов. Готовы все пережить, лишь бы быть дома с самыми родными.

"Да зачем мне куда-то ехать?! Я никуда не поеду, потому что здесь живу и буду жить, здесь мои дети, домашние животные — никогда их не оставлю. Здесь мой внук! Как я его оставлю?! Это именно он меня поддерживал и мотивировал жить", — ответила одесситка Елена.

Ее подруга Нина рассказывает, что после 24 февраля 2022 года многие знакомые из Одессы уехали за границу. Там обустроились, нашли жилье и работу, не жалуются, а только мечтают о возвращении домой. Сама одесситка убеждена, что победа не за горами.

"Мой возраст не позволяет мне куда-то ехать. Это, во-первых, а во-вторых: я — патриотка своего города, а в-третьих: путин не будет бомбить Одессу, потому что для него это слишком крепкий орешек. Горжусь нашими военными, которые сейчас на передовой защищают страну от агрессора. Благодарна им за это и молюсь за них, чтобы Господь сохранил им жизнь, а нам даровал мир", — ответила одесситка Нина.

"Защитить и отстроить"

Для одесситки Анастасии Украина — ненька, а потому, говорит женщина, сейчас главная задача каждого гражданина защитить ее от врага и отстроить для будущих поколений.

"Я вообще не планирую покидать Украину, это наша ненька, как я могу?! Ребенок мой здесь и один, и другой. Извините, сейчас буду плакать, потому что очень хочется, чтобы все это уже закончилось. Всем сейчас тяжело. Мой одноклассник и брат сейчас защищают нашу страну, а потому хочется, чтобы быстрее наступила победа", — поделилась своими мыслями одесситка Анастасия.

Несмотря на все трудности, которые в одно мгновение упали на плечи украинцев, одесситы не опускают рук, а наоборот — уже думают, как восстановить и отстроить страну.

"Я люблю свой город и считаю, что в такое сложное время мы все должны быть здесь и поддерживать страну. Именно от нас будет зависеть ее будущее. И хотя некоторые родственники, у которых есть маленькие дети, уехали за границу, они все мечтают о возвращении домой, потому что считают нашу Украину такой страной, в которой хочется жить, воспитывать детей и строить будущее", — ответила одесситка Юлиана.

Одесса, говорят горожане, всегда с открытым сердцем принимает гостей, а некоторых, как настоящая мать, окутывает заботой и лаской. Только за последний год в город приехали более 60 тысяч украинцев из зон боевых действий. Для каждого из них нашлось убежище. Одесситы уверены, уже вскоре домой вернутся и уехавшие за границу. Таким образом, все вместе сплотимся и отстроим страну.