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Главная Одесса Одесчина потеряла треть виноградников за десять лет

Одесчина потеряла треть виноградников за десять лет

Ua ru
10 ноября 2026 13:15
Виноградники Одесской области: сколько гектаров потеряла область Новини.LIVE
Виноградник в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

За последние десять лет Украина потеряла около 40 % площадей виноградников. Больше всего насаждений сохранилось в Одесской области. Область остается главным винодельческим регионом страны. В то же время даже здесь площадь виноградников сократилась на треть — до 16,9 тысячи гектаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Слово и Дело.

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На Одещині скоротилося виноградарство
Инфографика изменений. Фото: Слово и Дело

Одесская область — лидер виноградарства

Одесская область занимает первое место в Украине по площади виноградников. Здесь зарегистрировано 16,9 тысячи гектаров насаждений. Для сравнения: в Николаевской области виноградники занимают 3,4 тысячи гектаров, а в Закарпатье — 3,1 тысячи гектаров. В совокупности на эти три области приходится более 90% всех виноградников страны. Таким образом, Одесская область имеет самые большие площади виноградных насаждений и остается ключевым центром украинского виноделия.

В области выращивают как популярные международные сорта, так и местные. Среди них Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Саперави и Ркацители. Также регион известен тремя собственными сортами: Одесским чёрным, Сухолиманским белым и Тельти куруком.

Сколько виноградников потеряли

Несмотря на лидерство, за последние десять лет Одесская область потеряла 33,7% виноградных насаждений. Это одна из самых больших потерь среди областей, которые остаются основными центрами виноградарства. Еще больше сократились площади в Николаевской области — на 41,4%. Закарпатская область потеряла 16,2% виноградников, или около 600 гектаров.

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Больше всего пострадала Херсонская область. Из-за российской оккупации, минирования территорий и постоянных атак площадь зарегистрированных виноградников там сократилась на 97,9%. Если в 2015 году насаждения занимали 4,8 тысячи гектаров, то к 2025 году от них осталась лишь незначительная часть.

Полностью лишились виноградников Запорожская и Луганская области. В Донецкой области площадь насаждений сократилась на три четверти: с 400 до 100 гектаров.

Проблемы виноградарства в Одесской области

Виноградарство Бессарабии переживает сложный период из-за низких закупочных цен, проблем со сбытом, нехватки работников и конкуренции с дешевым импортным сырьем. Некоторые хозяйства вынуждены сокращать площади виноградников. Например, предприятие «Петросталь» в селе Петровск Первый ранее имело около 300 гектаров насаждений, а сейчас обрабатывает лишь 76 гектаров. По словам руководителя хозяйства Петра Ламбава, предприятие уже пятый год не получает прибыли от выращивания винограда. Из-за проблем с логистикой и роста цен на топливо пришлось сменить покупателей: в этом году урожай продавали Болградскому, Измаильскому и Овидиопольскому винзаводам.

Сложная ситуация и в бывшем Тарутинском районе. Если 15 лет назад там работали десять виноделен, то сейчас осталось лишь три. В то же время некоторые предприятия продолжают инвестировать в отрасль. В частности, компания Big Wines восстановила 80 гектаров старых виноградников в Ламбровке и заложила еще 20 гектаров молодых насаждений.

Как сообщали Новини.LIVE, Саратский винодельческий завод в Одесской области был продан на приватизационном аукционе. Единый имущественный комплекс предприятия ушел с молотка за более чем 10 миллионов гривен. В торгах принял участие лишь один покупатель, который и стал победителем. В лот вошли здания, производственные цеха и оборудование для производства вина.

Также Новини.LIVE писали, что весной виноделы Одесской области столкнулись с острой нехваткой качественных саженцев для обновления своих плантаций. Из-за дефицита отечественного посадочного материала фермеры вынуждены заказывать лозу в ведущих питомниках Италии и Германии. Ситуация на Юге осложнилась после потери части питомников на оккупированных территориях.

Одесса Одесская область Новости Одессы виноград выращивание винограда
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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