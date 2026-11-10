Виноградник на Одещині. Фото ілюсративне: Новини.LIVE

За останні десять років Україна втратила близько 40% площ виноградників. Найбільше насаджень збереглося на Одещині. Область залишається головним виноробним регіоном країни. Водночас навіть тут площа виноградників скоротилася на третину — до 16,9 тисячі гектарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Слово і Діло.

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Інфографіка змін. Фото: Слово і Діло

Одещина — лідер виноградарства

Одеська область посідає перше місце в Україні за площею виноградників. Тут зареєстровано 16,9 тисячі гектарів насаджень. Для порівняння, на Миколаївщині виноградники займають 3,4 тисячі гектарів, а на Закарпатті — 3,1 тисячі гектарів. Разом на ці три області припадає понад 90% усіх виноградників країни. Таким чином, Одещина має найбільші площі виноградних насаджень і залишається ключовим центром українського виноробства.

В області вирощують як популярні міжнародні сорти, так і місцеві. Серед них Каберне Совіньйон, Мерло, Шардоне, Сапераві та Ркацителі. Також регіон відомий трьома власними сортами: Одеським чорним, Сухолиманським білим і Тельті куруком.

Скільки виноградників втратили

Попри лідерство, за останні десять років Одещина втратила 33,7% виноградних насаджень. Це одна з найбільших втрат серед областей, які залишаються основними центрами виноградарства. Ще більше скоротилися площі на Миколаївщині — на 41,4%. Закарпатська область втратила 16,2% виноградників, або близько 600 гектарів.

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Найбільше постраждала Херсонщина. Через російську окупацію, мінування територій і постійні атаки площа зареєстрованих виноградників там скоротилася на 97,9%. Якщо у 2015 році насадження займали 4,8 тисячі гектарів, то до 2025 року від них залишилася лише незначна частина.

Повністю втратили виноградники Запорізька та Луганська області. На Донеччині площа насаджень скоротилася на три чверті: із 400 до 100 гектарів.

Проблеми виноградарства на Одещині

Виноградарство Бессарабії переживає складний період через низькі закупівельні ціни, проблеми зі збутом, нестачу працівників і конкуренцію з дешевою імпортною сировиною. Деякі господарства змушені скорочувати площі виноградників. Наприклад, підприємство "Петросталь" у селі Петрівськ Перший раніше мало близько 300 гектарів насаджень, а зараз обробляє лише 76 гектарів. За словами керівника господарства Петра Ламбава, підприємство вже п'ятий рік не отримує прибутку від вирощування винограду. Через проблеми з логістикою та збільшення вартості пального довелося змінити покупців: цьогоріч урожай продавали Болградському, Ізмаїльському та Овідіопольському винзаводам.

Складна ситуація і в колишньому Тарутинському районі. Якщо 15 років тому там працювали десять виноробень, то зараз залишилося лише три. Водночас деякі підприємства продовжують інвестувати в галузь. Зокрема, компанія Big Wines відновила 80 гектарів старих виноградників у Ламбровці та заклала ще 20 гектарів молодих насаджень.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Саратський виноробний завод на Одещині продали на приватизаційному аукціоні. Єдиний майновий комплекс підприємства пішов з молотка більш ніж за 10 мільйонів гривень. У торгах взяв участь лише один покупець, який і став переможцем. До лота увійшли будівлі, виробничі цехи та обладнання для виготовлення вина.

Також Новини.LIVE писали, що весною винороби Одещини зіткнулися з гострою нестачею якісних саджанців для оновлення своїх плантацій. Через дефіцит вітчизняного посадкового матеріалу фермери змушені замовляти лозу в провідних розплідниках Італії та Німеччини. Ситуація на Півдні ускладнилася після втрати частини розплідників на окупованих територіях.