Посівна озимого ячменю на Одещині: вплив погоди на врожай

Комбайн в полі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині стартувала посівна озимого ячменю під урожай 2027 року. Через дефіцит вологи аграрії скоротили площі під культурою. Водночас у чотирьох господарствах планують засіяти близько 4500 гектарів. Роботи проводять із дотриманням технології, хоча сухий ґрунт уже змушує коригувати підходи. Попри це, посівна триває.

Про це це йдеться на сторінці Tekom Agro Group, передає Новини.LIVE.

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Зменшення площ

У господарствах системи Tekom Agro Group розпочали посів озимого ячменю. Загалом у чотирьох агропідприємствах планують засіяти близько 4500 гектарів. Цьогоріч площу під культурою зменшили майже на 1500 гектарів. Першими до роботи приступили в "Агрофірмі "Південна" у Білгород-Дністровському районі. Наступного дня посівну розпочали у ТДВ "Чорноморець". Згодом до роботи вийшли фахівці ТОВ "Лиман" і ТОВ "Ясні Зорі" у Роздільнянському та Подільському районах.

Які сорти обрали

Основним сортом цього року стане Ханнелоре. Його планують посіяти на площі понад 4000 гектарів. Також у господарствах вирішили збільшити площу під сортом Казанова. Його випробували минулого року в ТДВ "Чорноморець". За результатами випробувань сорт показав хорошу натуру та високу врожайність.

"Казанова" займе близько 400 гектарів у всіх агропідприємствах. Під час сівби також обов'язково вносять амофос у нормі 80 кг на гектар.

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Посівну коригує погода

Для роботи використовують посівні комплекси Horsch Pronto і John Deere, агрегатовані з тракторами John Deere. За словами керівника агрооб’єднання "Теком Агро Групп" Віктора Бикова, цьогорічна осіння посівна проходить складніше через загальні виклики для аграрної галузі.

"Ми прагнемо провести посівну озимого клину з дотриманням усіх технологічних вимог. Так дещо зменшили норму внесення стартових добрив безпосередньо під час сівби, зі 100 кг/га до 80 кг/га, але це не критично для забезпечення міцного старту кореневої системи", — зазначив він.

Окремою проблемою залишається стан ґрунту. Низький рівень або повна відсутність вологи вже впливають на цьогорічну посівну. Попри це, господарства продовжують працювати та розраховують отримати гідний урожай.

Рекордні показники жнив на Одещині

Зазначимо, аграрії Одеської області офіційно завершили жнивну кампанію з збору ранніх зернових та зернобобових культур, встановлючи історичний рекорд регіону. Згідно з оприлюдненими даними, ключові результати збиральної кампанії становлять:

Загальний валовий збір: понад 5 млн тонн зерна;

Площа збирання: близько 1,2 млн га;

Середня урожайність:42 ц/га.

Цей результат став найвищим показником за всю історію Одеської області. Досягти таких обсягів аграріям вдалося в умовах повномасштабної війни, забезпечуючи продовольчу безпеку та підтримуючи економіку країни. Наразі господарства регіону вже перейшли до наступного етапу — збору пізніх культур та посіву озимих під урожай наступного року.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні почали знижуватися ціни на кукурудзу нового врожаю. Найпомітніше це відбувається в дунайських портах, де закупівельні ціни вже опустилися до 165–170 доларів за тонну. На ринок тиснуть нові обсяги зерна, значні запаси та складна експортна логістика. Додатково ситуацію ускладнюють високі витрати на альтернативні маршрути.

Також Новини.LIVE писали, що Румунія стала головним маршрутом для української аграрної продукції після блокування морських портів. Через країну проходить близько 70% експорту альтернативними шляхами. Україна також нарощує транзит через Польщу, де щомісяця можуть пропускати до 400 тисяч тонн збіжжя.