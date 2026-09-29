Зерновий коридор: Україна не чекає перемир’я у Чорному морі

Судно в порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Україна не бачить ознак, що найближчими місяцями вдасться домовитися про припинення вогню в Чорному морі для відновлення "зернового коридору". Київ отримав сигнал, що Росія відхилила пропозиції партнерів. Агросектору вже потрібна нова підтримка перед весняним сезоном. Водночас країна шукає можливості збільшити експорт аграрної продукції до ЄС.

Про це міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив в інтерв’ю Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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Робота зернового коридору

Україна наразі не бачить реальних перспектив домовитися про припинення вогню в Чорному морі для відновлення роботи "зернового коридору". За словами Тараса Висоцького, країни, які сприяють переговорам, повідомили Україні, що Росія відхилила всі пропозиції партнерів Києва.

"На жаль, важко уявити собі якісь можливі рішення з цього питання найближчими місяцями. Ми повинні бути готові до того, що ситуація залишиться такою ж критичною, як і зараз", — сказав Висоцький.

Міністр додав, що всі можливі раунди переговорів уже випробували, але конкретного результату досягти не вдалося.

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Підтримка агросектору

Україна також зверталася до Європейського Союзу по допомогу для сільськогосподарського сектору. Зокрема, Київ просив виділити 220 мільйонів євро для фермерів і запровадити механізм підтримки їхньої ліквідності. За словами Висоцького, Європейська комісія відхилила цей запит. Водночас Україна має отримати 250 мільйонів доларів низькопроцентної позики від Світового банку.

"Це більш-менш дасть нам можливість дожити до нового року. Але зараз нам вже потрібно думати про те, що буде з весни після Нового року, бо ситуація продовжує залишатися критичною", — заявив міністр.

Нові квоти ЄС

У серпні Україна також звернулася до ЄС із проханням збільшити безмитні квоти на біоетанол та цукор на 2027 рік. Київ хоче наростити експорт продукції, яка потрібна європейському ринку. Якщо це питання вдасться вирішити, Україна планує просити про збільшення квот і на іншу сільськогосподарську продукцію.

Гарант безпеки

Раніше капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко заявив, що морське перемир’я між Україною та Росією можливе, однак його тривалість залежатиме від готовності сторін дотримуватися домовленостей. За його словами, важливу роль у цьому процесі може відіграти Туреччина, яка готова виступити гарантом перемир’я.

Водночас Риженко зазначив, що для відновлення морського експорту недостатньо лише роботи українських портів. Перевізники побоюються заходити до них через загрозу з боку Росії, тому для безпечного руху суден потрібні додаткові гарантії. На думку військового, основні заходи для підтримання такого перемир’я матимуть дипломатичний характер.

Як повідомляли Новини.LIVE, В Україні почали знижуватися ціни на кукурудзу нового врожаю. Найпомітніше це відбувається в дунайських портах, де закупівельні ціни вже опустилися до 165–170 доларів за тонну. На ринок тиснуть нові обсяги зерна, значні запаси та складна експортна логістика. Додатково ситуацію ускладнюють високі витрати на альтернативні маршрути.

Також Новини.LIVE писали, що проблеми з морськими портами можуть сповільнити експорт українського зерна, але не обов’язково завдадуть значного удару по валютних надходженнях. Частину продукції можна вивезти пізніше або іншими маршрутами. Експерт Едуард Каражия пояснив, чому аграрний експорт може навіть виграти від очікування на ринку.