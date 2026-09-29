Зерновой коридор: Украина не ожидает перемирия в Чёрном море

Судно в порту. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Украина не видит признаков того, что в ближайшие месяцы удастся договориться о прекращении огня в Черном море для возобновления "зернового коридора". Киев получил информацию о том, что Россия отклонила предложения партнеров. Агросектору уже нужна новая поддержка перед весенним сезоном. В то же время страна ищет возможности увеличить экспорт аграрной продукции в ЕС.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил в интервью Bloomberg, передает Новини.LIVE.

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Работа зернового коридора

Украина пока не видит реальных перспектив договориться о прекращении огня в Черном море для возобновления работы "зернового коридора". По словам Тараса Высоцкого, страны, содействующие переговорам, сообщили Украине, что Россия отклонила все предложения партнеров Киева.

"К сожалению, трудно представить себе какие-либо возможные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация останется такой же критической, как и сейчас", — сказал Высоцкий.

Министр добавил, что все возможные раунды переговоров уже испробованы, но конкретного результата достичь не удалось.

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Поддержка агросектора

Украина также обращалась к Европейскому Союзу за помощью для сельскохозяйственного сектора. В частности, Киев просил выделить 220 миллионов евро для фермеров и ввести механизм поддержки их ликвидности. По словам Высоцкого, Европейская комиссия отклонила этот запрос. В то же время Украина должна получить 250 миллионов долларов в виде низкопроцентного кредита от Всемирного банка.

"Это более или менее даст нам возможность дожить до нового года. Но сейчас нам уже нужно думать о том, что будет с весны после Нового года, потому что ситуация продолжает оставаться критической", — заявил министр.

Новые квоты ЕС

В августе Украина также обратилась к ЕС с просьбой увеличить беспошлинные квоты на биоэтанол и сахар на 2027 год. Киев хочет нарастить экспорт продукции, востребованной на европейском рынке. Если этот вопрос удастся решить, Украина планирует просить об увеличении квот и на другую сельскохозяйственную продукцию.

Гарант безопасности

Ранее капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко заявил, что морское перемирие между Украиной и Россией возможно, однако его продолжительность будет зависеть от готовности сторон соблюдать договоренности. По его словам, важную роль в этом процессе может сыграть Турция, которая готова выступить гарантом перемирия.

В то же время Рыженко отметил, что для возобновления морского экспорта недостаточно одной только работы украинских портов. Перевозчики опасаются заходить в них из-за угрозы со стороны России, поэтому для безопасного движения судов нужны дополнительные гарантии. По мнению военного, основные меры по поддержанию такого перемирия будут носить дипломатический характер.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине начали снижаться цены на кукурузу нового урожая. Наиболее заметно это происходит в дунайских портах, где закупочные цены уже опустились до 165–170 долларов за тонну. На рынок давят новые объемы зерна, значительные запасы и сложная экспортная логистика. Дополнительно ситуацию осложняют высокие затраты на альтернативные маршруты.

Также Новини.LIVE писали, что проблемы с морскими портами могут замедлить экспорт украинского зерна, но не обязательно нанесут значительный удар по валютным поступлениям. Часть продукции можно вывезти позже или по другим маршрутам. Эксперт Эдуард Каражия объяснил, почему аграрный экспорт может даже выиграть от ожидания на рынке.