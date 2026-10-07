Посев озимого ячменя в Одесской области: влияние погоды на урожай

Комбайн в поле. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области началась посевная озимого ячменя под урожай 2027 года. Из-за дефицита влаги аграрии сократили площади под этой культурой. В то же время в четырёх хозяйствах планируют засеять около 4500 гектаров. Работы проводятся с соблюдением технологии, хотя сухая почва уже вынуждает корректировать подходы. Несмотря на это, посевная продолжается.

Об этом говорится на странице Tekom Agro Group, передает Новини.LIVE.

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Сокращение площадей

В хозяйствах системы Tekom Agro Group начали посев озимого ячменя. Всего в четырех агропредприятиях планируют засеять около 4500 гектаров. В этом году площадь под этой культурой сократили почти на 1500 гектаров. Первыми к работе приступили в "Агрофирме "Южная" в Белгород-Днестровском районе. На следующий день посев начали в ОДО "Черноморец". Впоследствии к работе приступили специалисты ООО "Лиман" и ООО "Ясные Зори" в Раздельнянском и Подольском районах.

Какие сорта выбрали

Основным сортом в этом году станет «Ханнелоре». Его планируют посеять на площади более 4000 гектаров. Также в хозяйствах решили увеличить площадь под сортом «Казанова». Его испытали в прошлом году в ТДВ "Черноморец". По результатам испытаний сорт показал хорошую натуру и высокую урожайность.

"Казанова" займет около 400 гектаров во всех агропредприятиях. Во время посева также обязательно вносят аммофос в норме 80 кг на гектар.

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Посевную корректирует погода

Для работы используют посевные комплексы Horsch Pronto и John Deere, агрегатированные с тракторами John Deere. По словам руководителя агрообъединения "Теком Агро Групп" Виктора Быкова, в этом году осенняя посевная проходит сложнее из-за общих вызовов для аграрной отрасли.

"Мы стремимся провести посев озимого клина с соблюдением всех технологических требований. Так, мы несколько уменьшили норму внесения стартовых удобрений непосредственно во время посева — со 100 кг/га до 80 кг/га, но это не критично для обеспечения крепкого старта корневой системы", — отметил он.

Отдельной проблемой остается состояние почвы. Низкий уровень или полное отсутствие влаги уже сказываются на посевной в этом году. Несмотря на это, хозяйства продолжают работать и рассчитывают получить достойный урожай.

Рекордные показатели уборки урожая в Одесской области

Отметим, что аграрии Одесской области официально завершили уборочную кампанию по сбору ранних зерновых и зернобобовых культур, установив исторический рекорд региона. Согласно обнародованным данным, ключевые результаты уборочной кампании составляют:

Общий валовой сбор: более 5 млн тонн зерна;

Площадь уборки: около 1,2 млн га;

Средняя урожайность: 42 ц/га.

Этот результат стал самым высоким показателем за всю историю Одесской области. Достичь таких объемов аграриям удалось в условиях полномасштабной войны, обеспечивая продовольственную безопасность и поддерживая экономику страны. В настоящее время хозяйства региона уже перешли к следующему этапу — уборке поздних культур и посеву озимых под урожай следующего года.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине начали снижаться цены на кукурузу нового урожая. Наиболее заметно это происходит в дунайских портах, где закупочные цены уже опустились до 165–170 долларов за тонну. На рынок давят новые объемы зерна, значительные запасы и сложная экспортная логистика. Дополнительно ситуацию осложняют высокие затраты на альтернативные маршруты.

Также Новини.LIVE сообщали, что Румыния стала основным маршрутом для украинской сельскохозяйственной продукции после блокировки морских портов. Через эту страну проходит около 70% экспорта по альтернативным маршрутам. Украина также наращивает транзит через Польшу, где ежемесячно могут пропускать до 400 тысяч тонн зерна.