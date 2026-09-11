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Главная Одесса Одесчину ждет резкое изменение погоды: к чему готовиться жителям

Одесчину ждет резкое изменение погоды: к чему готовиться жителям

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11 сентября 2026 18:57
Погода в Одессе 12 сентября: туман, дожди и теплое море
Люди с зонтиками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Выходные в Одесской области и вдоль Черноморского побережья принесут переменчивую и контрастную погоду. Уже в субботу в регион придет атмосферный фронт, который принесет туманы и грозовые дожди на севере. Водителям следует быть максимально внимательными на дорогах из-за ограниченной видимости. В дальнейшем в области ожидается заметное похолодание, однако вскоре тепло снова вернется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одесской области

В субботу, 12 сентября, по области прогнозируется переменная облачность. В ночные и утренние часы местами образуется густой туман, а днем на севере региона пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С, а днем прогреется до комфортных +24…+29 °С.

Водителям следует учесть, что на автодорогах области ночью и утром из-за дымки видимость снизится до 200–500 метров. Уже 13–14 сентября в регионе наступит заметное похолодание из-за прохождения фронта, однако в дальнейшем давление повысится и снова станет теплее.

Погода в Одессе

В областном центре 12 сентября сохранится более спокойная и сухая погода. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер будет юго-западным, 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +17…+19 °С, а днём воздух прогреется до +24…+26 °С.

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Температура морской воды останется высокой — +21…+22 °С, а на море будет наблюдаться лишь лёгкая и безопасная волна.

Уровень пожарной опасности

Несмотря на локальные осадки, на всей территории Одесской области сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров. По данным синоптиков, ситуация в регионе следующая:

  • Длительная чрезвычайная опасность: Черноморск, Белгород-Днестровский, Сарата, Вилково и Измаил.
  • Чрезвычайная опасность (5 класс): Одесса, Сербка, Раздельная и Затишье.
  • Высокая опасность (4 класс): Любашевка и Болград.

Спасатели призывают жителей и гостей области соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания на природе.

Как сообщали Новини.LIVE, Аккерманская крепость в Одесской области может получить особый статус национальной святыни Украины. Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. В перечень предлагается включить 23 памятника и исторических места. Единственным объектом в Одесской области стала крепость в Белгороде-Днестровском.

Также Новини.LIVE выяснили, сколько в целом придется потратить на одного школьника. Рюкзак, одежда, канцелярские принадлежности, обувь, спортивный костюм и вышиванка обойдутся примерно в 7700 гривен. И это ещё без дополнительных покупок и с самыми дешёвыми вариантами. Поэтому, если выбирать по качеству, сумма очень легко превышает 10 тысяч гривен на одного ребёнка.

Одесса Одесская область дождь прогноз погоды температура воздуха
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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