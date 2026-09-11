Погода в Одесі 12 вересня: туман, дощі та тепле море

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вихідні на Одещині та вздовж Чорноморського узбережжя принесуть мінливу та контрастну погоду. Вже у суботу атмосферний фронт завітає до регіону, спричинивши тумани й грозові дощі на півночі. Водіям варто бути максимально уважними на дорогах через обмежену видимість. Надалі в області передбачається помітне похолодання, проте незабаром тепло знову повернеться.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одеській області

У суботу, 12 вересня, по області прогнозують мінливу хмарність. У нічні та ранкові години місцями утвориться густий туман, а вдень на півночі регіону пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 °С, а вдень прогріється до комфортних +24…+29 °С.

Водіям слід врахувати, що на автошляхах області вночі та вранці через серпанок видимість впаде до 200–500 метрів. Уже 13–14 вересня регіон відчує відчутне похолодання через проходження фронту, проте надалі тиск зросте й знову потеплішає.

Погода в Одесі

В обласному центрі 12 вересня утримуватиметься більш спокійна та суха погода. Синоптики обіцяють мінливу хмарність без опадів. Вітер буде південно-західним, 5–10 м/с. Вночі стовпчики термометрів покажуть +17…+19 °С, а вдень повітря прогріється до +24…+26 °С.

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Температура морської води залишається високою — +21…+22 °С, а на морі спостерігатиметься лише легке та безпечне хвилювання.

Рівень пожежної небезпеки

Попри локальні опади, на всій території Одещини зберігається висока ймовірність виникнення пожеж. За даними синоптиків, ситуація в регіоні наступна:

Тривала надзвичайна небезпека: Чорноморськ, Білгород-Дністровський, Сарата, Вилкове та Ізмаїл.

Надзвичайна небезпека (5 клас): Одеса, Сербка, Роздільна та Затишшя.

Висока небезпека (4 клас): Любашівка та Болград.

Рятувальники закликають жителів та гостей області дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі.

Як повідомляли Новини.LIVE, Аккерманська фортеця на Одещині може отримати особливий статус національної святині України. Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. До переліку пропонують включити 23 пам’ятки та історичні місця. Єдиним об’єктом Одеської області стала фортеця в Білгороді-Дністровському.

Також Новини.LIVE з’ясували, скільки загалом доведеться витратити на одного школяра. Рюкзак, одяг, канцелярія, взуття, спортивний костюм і вишиванка потягнуть приблизно на 7700 гривень. І це ще без додаткових покупок та з найдешевшими варіантами. Тож якщо обирати за якістю, сума дуже легко переходить за 10 тисяч гривень на одну дитину.