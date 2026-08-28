Погода в Одесі та області 29 серпня: прогноз на день

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Пляжний сезон в Одесі триває. Завтра, 29 серпня температура морської води становитиме 22-23 °С, тож охочі ще зможуть провести час біля моря. Водночас погода буде вже прохолоднішою, ніж у розпал літа. В Одесі вдень очікується до 28 °С, а в області повітря прогріється максимум до 30 °С. Синоптики також попереджають про пожежну небезпеку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Штормове попередження

На 29 серпня небезпечних метеорологічних явищ в області не прогнозують. Водночас очікується доволі сильний північно-східний вітер зі швидкістю 9-14 м/с.

Прогноз в Одесі

В Одесі буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер — північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 15-17 °С, вдень — 26-28 °С.

Температура морської води буде 22-23 °С. Тож для тих, хто планує провести останні літні дні біля моря, умови залишатимуться доволі комфортними.

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Прогноз в області

На Одещині також очікується мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. На автошляхах області видимість буде доброю. Вночі температура повітря опуститься до 12-17 °С, а вдень становитиме 25-30 °С.

Пожежна небезпека

На 29 серпня в області прогнозують різні рівні пожежної небезпеки. Відсутня вона в Любашівці, низька — у Затишші та Роздільній, середня — у Сербці та Болграді. В Одесі очікується висока, а в Чорноморську, Білгороді-Дністровському, Сараті та Вилковому — надзвичайна. В Ізмаїлі прогнозують тривалу надзвичайну пожежну небезпеку.

Новини.LIVE, з’ясували, скільки загалом доведеться витратити на одного школяра. Рюкзак, одяг, канцелярія, взуття, спортивний костюм і вишиванка потягнуть приблизно на 7700 гривень. І це ще без додаткових покупок та з найдешевшими варіантами. Тож якщо обирати за якістю, сума дуже легко переходить за 10 тисяч гривень на одну дитину.

Також Новини.LIVE писали, що Аккерманська фортеця на Одещині може отримати особливий статус національної святині України. Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. До переліку пропонують включити 23 пам’ятки та історичні місця. Єдиним об’єктом Одеської області стала фортеця в Білгороді-Дністровському.