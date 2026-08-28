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Главная Одесса Море в Одессе ещё тёплое: прогноз погоды на 29 августа

Море в Одессе ещё тёплое: прогноз погоды на 29 августа

Ua ru
28 августа 2026 18:57
Погода в Одессе и области 29 августа: прогноз на день
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Пляжный сезон в Одессе продолжается. Завтра, 29 августа, температура морской воды составит 22–23 °С, поэтому желающие ещё смогут провести время у моря. В то же время погода будет уже более прохладной, чем в разгар лета. В Одессе днём ожидается до 28 °С, а в области воздух прогреется максимум до 30 °С. Синоптики также предупреждают о пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

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Штормовое предупреждение

На 29 августа опасных метеорологических явлений в области не прогнозируется. В то же время ожидается довольно сильный северо-восточный ветер со скоростью 9–14 м/с.

Прогноз в Одессе

В Одессе будет переменная облачность, без значительных осадков. Ветер — северо-восточный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит 15–17 °С, днём — 26–28 °С.

Температура морской воды составит 22–23 °С. Поэтому для тех, кто планирует провести последние летние дни у моря, условия останутся довольно комфортными.

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Прогноз в области

В Одесской области также ожидается переменная облачность и отсутствие значительных осадков. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с. На автодорогах области видимость будет хорошей. Ночью температура воздуха опустится до 12–17 °С, а днём составит 25–30 °С.

Пожарная опасность

На 29 августа в области прогнозируются различные уровни пожарной опасности. Она отсутствует в Любашевке, низкая — в Затишье и Раздольной, средняя — в Сербке и Болграде. В Одессе ожидается высокая, а в Черноморске, Белгороде-Днестровском, Сарате и Вилковом — чрезвычайная. В Измаиле прогнозируют длительную чрезвычайную пожарную опасность.

Новини.LIVE выяснили, сколько в общей сложности придется потратить на одного школьника. Рюкзак, одежда, канцелярские принадлежности, обувь, спортивный костюм и вышиванка обойдутся примерно в 7700 гривен. И это ещё без дополнительных покупок и с самыми дешёвыми вариантами. Поэтому, если выбирать по качеству, сумма очень легко превысит 10 тысяч гривен на одного ребёнка.

Также Новини.LIVE сообщали, что Аккерманская крепость в Одесской области может получить особый статус национальной святыни Украины. Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. В перечень предлагается включить 23 памятника и исторических места. Единственным объектом из Одесской области стала крепость в Белгороде-Днестровском.

Одесса Черное море Одесская область прогноз погоды температура воздуха
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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