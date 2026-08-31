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Головна Одеса Погода в Одесі 1 вересня: море ще залишається теплим

Погода в Одесі 1 вересня: море ще залишається теплим

Ua ru
31 серпня 2026 18:43
Погода в Одесі 1 вересня: очікується теплий старт осені
Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перший день осені принесе на Одещину сонячну та комфортну погоду без суттєвих опадів. Мешканці регіону зможуть насолодитися справжнім літнім теплом і чудовою температурою морської води. Однак водіям слід бути обачними через ранковий серпанок на дорогах, а відпочивальникам — пам'ятати про пожежну небезпеку на природі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одеській області ​

У вівторок, 1 вересня, по всій території області передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер буде південним зі швидкістю 5–10 м/с. У нічний час температура повітря становитиме +15…+20 °С, а місцями стовпчики термометрів опустяться до +10 °С. Удень повітря прогріється до повноцінних літніх +25…+30 °С. Водіям варто звернути увагу, що вночі та вранці на автошляхах області очікується туманний серпанок із видимістю 1–2 км.

Погода в Одесі

​У обласному центрі 1 вересня також утримуватиметься суха та тепла погода з мінливою хмарністю. Вітер південний, 5–10 м/с. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +18…+20 °С, а вдень сягне комфортних +25…+27 °С. Морська вода біля узбережжя Одеси залишається дуже приємною для купання — її температура становитиме +21…+22 °С.

Рівень пожежної небезпеки

Погодні умови 1 вересня сприятимуть різному рівню ризику виникнення пожеж в екосистемах краю. За даними синоптиків, ситуація в районах розподілилася наступним чином: 

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  • Надзвичайна небезпека (5 клас): Чорноморськ, Білгород-Дністровський, Сарата, Вилкове та Ізмаїл. 
  • Висока небезпека (4 клас): Одеса, Сербка та Болград. 
  • Середня небезпека (3 клас): Любашівка, Затишшя та Роздільна.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час перебування на відкритому повітрі та не використовувати відкритий вогонь у зонaх підвищеного ризику.

Як повідомляли Новини.LIVE, Аккерманська фортеця на Одещині може отримати особливий статус національної святині України. Відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. До переліку пропонують включити 23 пам’ятки та історичні місця. Єдиним об’єктом Одеської області стала фортеця в Білгороді-Дністровському.

Також Новини.LIVE  з’ясували, скільки загалом доведеться витратити на одного школяра. Рюкзак, одяг, канцелярія, взуття, спортивний костюм і вишиванка потягнуть приблизно на 7700 гривень. І це ще без додаткових покупок та з найдешевшими варіантами. Тож якщо обирати за якістю, сума дуже легко переходить за 10 тисяч гривень на одну дитину.

Одеса Чорне море Одеська область прогноз погоди температура повітря
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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