Погода в Одессе 1 сентября: ожидается тёплое начало осени

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Первый день осени принесет в Одесскую область солнечную и комфортную погоду без значительных осадков. Жители региона смогут насладиться настоящим летним теплом и прекрасной температурой морской воды. Однако водителям следует быть осторожными из-за утреннего тумана на дорогах, а отдыхающим — помнить о пожарной опасности на природе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одесской области ​

Во вторник, 1 сентября, по всей территории области ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет южным со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит +15…+20 °С, а местами столбики термометров опустятся до +10 °С. Днём воздух прогреется до полноценных летних +25…+30 °С. Водителям стоит обратить внимание, что ночью и утром на автодорогах области ожидается туманная дымка с видимостью 1–2 км.

Погода в Одессе

В областном центре 1 сентября также сохранится сухая и тёплая погода с переменной облачностью. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +18…+20 °С, а днём достигнет комфортных +25…+27 °С. Морская вода у побережья Одессы остаётся очень приятной для купания — её температура составит +21…+22 °С.

Уровень пожарной опасности

Погодные условия 1 сентября будут способствовать различному уровню риска возникновения пожаров в экосистемах края. По данным синоптиков, ситуация в районах распределилась следующим образом:

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Чрезвычайная опасность (5 класс): Черноморск, Белгород-Днестровский, Сарата, Вилково и Измаил.

Высокая опасность (4 класс): Одесса, Сербка и Болград.

Средняя опасность (3 класс): Любашевка, Затишье и Раздельная.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время пребывания на открытом воздухе и не использовать открытый огонь в зонах повышенного риска.

Как сообщали Новини.LIVE, Аккерманская крепость в Одесской области может получить особый статус национальной святыни Украины. Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. В перечень предлагается включить 23 памятника и исторических места. Единственным объектом из Одесской области стала крепость в Белгороде-Днестровском.

Также Новини.LIVE выяснили, сколько в общей сложности придется потратить на одного школьника. Рюкзак, одежда, канцелярские принадлежности, обувь, спортивный костюм и вышиванка обойдутся примерно в 7700 гривен. И это ещё без дополнительных покупок и с самыми дешёвыми вариантами. Поэтому, если выбирать по качеству, сумма очень легко превышает 10 тысяч гривен на одного ребёнка.