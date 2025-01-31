Германия предоставила помощь Украине после речи одессита

Роман Шварцман в Бундестаге. Фото: Rfi

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Германия планирует выделить дополнительные три миллиарда евро военной помощи Украине после выступления Романа Шварцмана в Бундестаге. Решение поддержали оппозиционные консерваторы из Христианско-демократического союза и депутаты Свободной демократической партии.

Об этом сообщает заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

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Уже на следующий день после речи одессита, в которой он призвал предоставить нашему государству больше помощи, бюджетный комитет Германии призвал министра финансов Йорга Кукиса одобрить выделение дополнительных трех миллиардов евро. Члены бюджетного комитета от ХДС и СвДП заявили, что в бюджете Германии достаточно средств для удовлетворения этого запроса.

Речь Романа Шварцмана

20 января 88-летний председатель Одесской региональной ассоциации евреев - бывших узников гетто и нацистских концлагерей Роман Шварцман, выступил в Бундестаге. Во время речи он сравнил Путина с Гитлером и отметил, что Украине нужно предоставить ракеты большой дальности, чтобы остановить войну на уничтожение, которую ведет РФ.

"Одессе нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить людей и порты. Нам нужны самолеты, чтобы получить преимущество в воздухе. Нам необходимо больше ракет дальнего радиуса действия, чтобы парализовать российские аэропорты и ракетные базы, с которых нас ежедневно атакуют", — заявил Роман Шварцаман.

Напомним, недавно мы писали о новой партии вооружения от Финляндии, а также о пакете помощи Украине от Швеции.