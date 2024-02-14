Одесситы до вечера остались без воды — адреса

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 14 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

Также мы писали, что на конец января одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.