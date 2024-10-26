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Одесситы сегодня остались без воды — кто именно

26 октября 2024 12:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе сегодня, 26 октября: адреса
В кране нет воды. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 26 октября, из-за ремонтных работ сотни горожан в Киевском районе будут без воды. Водоснабжение коммунальщики обещают возобновить до 16:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

До 14:00 воды не будет по следующим адресам:

  • пров. Струдзовский — все дома;
  • ул. Бернардацци — все дома;
  • ул. Новоберегова — все дома;

К 16:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Владислава Бувалкина 44-62, 57б

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сотни одесситов остались без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Также мы писали, что украинцам отказывают в зимней субсидии.

вода Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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12:48 В Харькове раздались звуки взрывов — что известно

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