Де в Одесі не буде світла сьогодні, 26 жовтня — список адрес

Відключення світла в Одесі — коли відновлять електропостачання
Сьогодні, 26 жовтня, сотні одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.
Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- вул. Абрикосова, 4-105,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Дубовий Гай, 2-57,
- вул. Лігінська, 1-33,
- вул. Бориса Едуардса, 28-40в,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Рівності, 84, 88,:91, 98, 100, 102, 104, 195,
- вул. Айвазовського, 34,
- вул. Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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