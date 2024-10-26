Де в Одесі не буде світла сьогодні, 26 жовтня — список адрес

Енергетик лагодить електрообладнання. Фото ілюстративне: Укренерго

Сьогодні, 26 жовтня, сотні одеситів залишилися без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Електропостачання містянам обіцяють повернути до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

вул. Абрикосова, 4-105,

вул. Дачна, 4/2,

вул. Дубовий Гай, 2-57,

вул. Лігінська, 1-33,

вул. Бориса Едуардса, 28-40в,

вул. Рибальська, 20,

вул. Рівності, 84, 88,:91, 98, 100, 102, 104, 195,

вул. Айвазовського, 34,

вул. Фонтанська дорога, 106/37, 106/40,

пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,

пров. Абрикосовий, 1-29, 43,

пров. Рівності, 92,

пров. Янтарний, 6-8/корп.3

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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