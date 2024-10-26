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Отключение света в Одессе — когда возобновят электроснабжение

26 октября 2024 09:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Где в Одессе не будет света сегодня, 26 октября — список адресов
Энергетик чинит электрооборудование. Фото иллюстративное: Укрэнерго
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 26 октября, сотни одесситов остались без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Электроснабжение горожанам обещают вернуть к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • ул. Абрикосовая, 4-105,
  • ул. Дачная, 4/2,
  • ул. Дубовая Роща, 2-57,
  • ул. Лигинская, 1-33,
  • ул. Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • ул. Рыболовная, 20,
  • ул. Равенства, 84, 88,:91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • ул. Айвазовского, 34,
  • ул. Фонтанская дорога, 106/37, 106/40,
  • пер. 1-й Равенства, 90, 86,197,
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Ранее мы сообщали, что Украину с 1 декабря планируют ввести новую программу поддержки украинцев. Каждый получит 1000 грн.

Также украинцам отказывают в зимней субсидии.

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