Одесситы сегодня остались без воды — адреса
Сегодня, 24 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 20:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Евгения Чикаленко — все дома,
- ул. Александра Кутузакия — все дома,
- Ж/М Лиманка — все дома,
- с. Черноморка — все дома,
- Царское село — все дома,
- Красный хутор — все дома,
- ул. Семена Палия, 125,
- ул. Михаила Грушевского 63,63 а.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.
Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.
Добавим, одесситы за коммунальные платежи задолжали около 4 миллиардов гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.
Читайте Новини.LIVE!