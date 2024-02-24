Одесситы сегодня остались без воды — адреса

Вода в кране. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 20:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды

ул. Евгения Чикаленко — все дома,

ул. Александра Кутузакия — все дома,

Ж/М Лиманка — все дома,

с. Черноморка — все дома,

Царское село — все дома,

Красный хутор — все дома,

ул. Семена Палия, 125,

ул. Михаила Грушевского 63,63 а.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.

Также мы писали, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине не будут изменяться до конца отопительного сезона. Это связано с мораторием, запрещающим повышать тарифы на природный газ теплоснабжения.

Добавим, одесситы за коммунальные платежи задолжали около 4 миллиардов гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.