Одесситы в понедельник остались без воды — адреса
Сегодня, 19 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Раскидайловская — все дома;
- ул. Косвенная — все дома;
- ул. Ол. Кутазакия — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
В Одессе не работают бюветы
Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.
- сквер Старобазарный — до 15:00.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Напомним, в Украине планируется повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.
Также мы писали, что одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.
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