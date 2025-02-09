Акция в поддержку пленных в Одессе

Люди держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжаются акции в поддержку военнопленных. Родственники и неравнодушные одесситы выходят на площади и улицы, чтобы напомнить о героях, которые ждут своего возвращения домой после долгих месяцев в плену. Среди участников — матери, жены, дети и побратимы пленных, которые верят в освобождение своих близких.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Ребята с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

"Мы не забываем о наших героях..."

Екатерина, одна из организаторов акции, отметила, что важно помнить, сколько времени прошло, сколько дней потеряно для тех, кто находится в плену. Она подчеркнула, что это не просто время, а время боли и ожидания, которое не уменьшается, а с каждым днем становится все тяжелее.

"Почти три года — это тысячи дней пыток, голода и холода. Подумайте, сколько радости вы пережили за это время, сколько раз обнимали близких, праздновали праздники? А они в это время просто выживают. Это не жизнь, это существование", — сказала девушка.

Организатор акции Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Во время выступления она также зачитала отрывок из книги одной из защитниц Азовстали, которая вернулась из плена.

"Когда-то я была одним из голосов Азовстали. Теперь услышьте через меня тех, кто все еще в плену. Услышьте и передайте дальше. Защитникам Мариуполя обещали свободу. Они все еще ждут", — процитировала слова защитницы Екатерина.

Молодые люди с призывами на плакатах. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Женщины требуют возвращения пленных. Фото: Новини.LIVE

"Герои не забыты, их ждут дома"

Выступая на акции, другая организатор Анна подчеркнула важность быть голосами пленных, ведь только так мы можем помочь им завоевать свободу. Она призвала граждан не проходить мимо, а задуматься, сколько свободы им дается благодаря жертвам, которые отдали свои жизни и свободу, защищая Украину.

"Наша задача — стать голосами тех, кто находится в плену, и бороться за их свободу. Все, кто сейчас гуляет по городу, должны помнить, что они могут это делать благодаря нашим героям, которые отдали свою свободу ради их спокойной жизни", — говорит Анна.

Организатор акции Анна. Фото: Новини.LIVE

Анна также обратилась к одесситам с просьбой распространять информацию о героях, которые в плену или пропали без вести.

"Россия, страна-агрессор, продолжает издевательства над нашими военными, и мы должны быть их голосом, пока они не вернутся домой. Многие из них получают незаконные приговоры, а мы должны поддержать их", — добавила девушка.

Девушки на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Девушки призывают освободить пленных украинских защитников. Фото: Новини.LIVE

"Мы ждем тебя..."

Среди тех, кто ждет и Екатерина. Она рассказывает о своем муже, который, мобилизовавшись, пошел на защиту Родины, а теперь ее семья уже более трех месяцев ждет его возвращения. Она говорит, что больше всего "убивает" отсутствие информации о его судьбе, но любовь и вера в его возвращение дают силы держаться.

"Мой муж ушел на фронт добровольцем, а 23 октября пропал под Селидовом. Мы очень ждем его, верим, что он вернется. Это очень трудно, но мы должны поддерживать друг друга", — говорит женщина.

Жена пропавшего без вести защитника Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Девушки держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на днях в Одессе родственники военнопленных и воинов, пропавших без вести, собрались под офисом Международного Красного Креста. Люди требовали реальных действий от международной организации, а не только ее присутствия в стране. Также сегодня в Харькове горожане собрались на акцию поддержки сотен украинских военнослужащих, находящихся в российском плену.