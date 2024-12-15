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Одесситы остались без воды до вечера — кто именно

15 декабря 2024 15:01
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 15 декабря: адреса
Человек моет руки. Фото иллюстративное: unsplash
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 14 декабря, из-за ремонтных работ сотни горожан остались без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 20:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации.

Об этом в воскресенье 15 декабря, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Так, из-за проведения ремонтных работ на сетях и объектах водопровода в Одессе без воды до 19:00 осталось несколько улиц:

  • ул. Ядова
  • ул. Третья
  • ул. Четвертая

До 20:00 водоснабжения не будет:

  • ул. Куприна
  • Фонтанская дорога

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, с ночи 16 декабря в Одесской области будут действовать унифицированные графики отключений. Также эксперт спрогнозировал, что при длительных низких температурах воздуха возможны ограничения света до 15 часов в сутки.

Одесса Одесская область вода Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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