Нові графіки відключень електроенергії на Одещині: що змінюється з 16 грудня

Енергетик лагодить обладнання. Фото: ДТЕК

З ночі 16 грудня в Одеській області діятимуть нові стабілізаційні графіки відключень. Це дозволить більш рівномірно розподіляти електроенергію між регіонами та зменшити кількість клієнтів, які залишаються без світла.

Про це у неділю, 15 грудня, повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Нові графіки відключення світла

У ДТЕК кажуть, що з 01:00 16 грудня запроваджуються нові уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Цей підхід розроблено НЕК "Укренерго" спільно з Міністерством енергетики для забезпечення справедливого розподілу електроенергії по всіх регіонах України.

Що змінюється

Чіткі інтервали: графіки розділені на 30-хвилинні інтервали, а кожна черга має дві підчерги: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 тощо.

Мінімум 3,5 години зі світлом: у разі відсутності аварійного навантаження між відключеннями гарантовано більше годин зі світлом.

Два типи графіків:

На добу: детальний розклад зон "Світло є" (біла зона) і "Світла немає" (темно-сіра зона). Доступний напередодні ввечері.

На тиждень: прогнозний графік, що дозволяє заздалегідь планувати час зі світлом і без нього.

Перевірити свою чергу можна на офіційному сайті ДТЕК Одеські електромережі або в чат-ботах у Viber і Telegram.

Навіщо змінили графіки світла

Зазначимо, раніше графіки у регіонах суттєво відрізнялися за часом подачі електроенергії, що викликало нерівномірний розподіл ресурсу. У Міненерго вважають, що уніфікований підхід виправляє цю ситуацію, забезпечуючи більш справедливий доступ до електроенергії.

Однак, варто зазначити, що через значні пошкодження магістральних підстанцій доставлення електроенергії в окремі регіони залишається ускладненою.

Нагадаємо, 15 грудня, в Одесі та області діють стабілізаційні відключення світла. Також на Одещині викрили чоловіка, який вирощував коноплі на присадибній ділянці.