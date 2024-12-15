Чоловіку загрожує 7 років за вирощування конопель на Одещині

Знайдені коноплі у мешканця Одеської області. Фото: Нацполіція

На Одещині викрили чоловіка, який вирощував коноплі на присадибній ділянці та виготовляв канабіс для власного вживання. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Деталі справи

Правоохоронці Білгород-Дністровського районного відділу поліції спільно з прикордонниками викрили 51-річного жителя Шабівської громади, який на власній присадибній ділянці вирощував коноплі. У жовтні, під час санкціонованого обшуку, у нього вилучили 108 кущів конопель і 483 грами канабісу, які чоловік зберігав на горищі, в житловому приміщенні та гаражі.

Яке покарання за вирощування коноплі

Слідство встановило, що чоловік вирощував наркотичні рослини та виготовляв канабіс виключно для власного вживання. Йому висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 310 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини, правопорушнику загрожує до семи років ув’язнення.

Поліцейські наголошують, що згідно з законодавством, особи, які добровільно звертаються до лікувальних закладів для лікування від наркозалежності, звільняються від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків без мети збуту.

Нагадаємо, мешканка Чугуєва придбала наркотичні речовини та зберігала їх вдома. Також в Одесі судили військового, який ховав наркотики у паспорті.