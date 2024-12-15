Мужчине грозит 7 лет за выращивание конопли в Одесской области

В Одесской области мужчина выращивал коноплю на огороде
В Одесской области разоблачили мужчину, который выращивал коноплю на приусадебном участке и изготовлял каннабис для собственного употребления. Ему грозит до семи лет лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Детали дела
Правоохранители Белгород-Днестровского районного отдела полиции совместно с пограничниками разоблачили 51-летнего жителя Шабовской громады, который на собственном приусадебном участке выращивал коноплю. В октябре, во время санкционированного обыска, у него изъяли 108 кустов конопли и 483 грамма каннабиса, которые мужчина хранил на чердаке, в жилом помещении и гараже.
Какое наказание за выращивание конопли
Следствие установило, что мужчина выращивал наркотические растения и изготавливал каннабис исключительно для собственного употребления. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 310 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, правонарушителю грозит до семи лет заключения.
Полицейские отмечают, что согласно законодательству, лица, которые добровольно обращаются в лечебные учреждения для лечения от наркозависимости, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.
Напомним, жительница Чугуева приобрела наркотические вещества и хранила их дома. Также в Одессе судили военного, который прятал наркотики в паспорте.
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