Мужчине грозит 7 лет за выращивание конопли в Одесской области

Найдена конопля у жителя Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одесской области разоблачили мужчину, который выращивал коноплю на приусадебном участке и изготовлял каннабис для собственного употребления. Ему грозит до семи лет лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Детали дела

Правоохранители Белгород-Днестровского районного отдела полиции совместно с пограничниками разоблачили 51-летнего жителя Шабовской громады, который на собственном приусадебном участке выращивал коноплю. В октябре, во время санкционированного обыска, у него изъяли 108 кустов конопли и 483 грамма каннабиса, которые мужчина хранил на чердаке, в жилом помещении и гараже.

Какое наказание за выращивание конопли

Следствие установило, что мужчина выращивал наркотические растения и изготавливал каннабис исключительно для собственного употребления. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 310 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, правонарушителю грозит до семи лет заключения.

Полицейские отмечают, что согласно законодательству, лица, которые добровольно обращаются в лечебные учреждения для лечения от наркозависимости, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.

Напомним, жительница Чугуева приобрела наркотические вещества и хранила их дома. Также в Одессе судили военного, который прятал наркотики в паспорте.