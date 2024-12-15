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Графіки світла на сьогодні — коли в Одесі буде електропостачання

15 грудня 2024 09:10
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключень світла на 15 грудня в Одесі та області
Енергетики лагодять обладнання. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 15 грудня, в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Це означає, що електропостачання припинятимуть за графіками. Втім, час обмежень може змінюватися протягом дня. Це залежить від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 15 грудня

1 група: відключення з 18:00 до 21:00.
2 група: відключення з 10:00 до 13:00 та з 20:00 до 23:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00.
4 група: відключення з 14:00 до 17:00.
5 група: відключення з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 18:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, синоптики попереджають про сильний шторм в Одесі та області сьогодні. Також в Одеській області чоловік зґвалтував неповнолітню дівчинку.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла

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