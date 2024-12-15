Новые графики отключений электроэнергии в Одесской области: изменяющаяся с 16 декабря

Энергетик чинит оборудование. Фото: ДТЭК

С ночи 16 декабря в Одесской области будут действовать новые стабилизационные графики отключений. Это позволит более равномерно распределять электроэнергию между регионами и уменьшить количество остающихся без света клиентов.

Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Новые графики отключения света

В ДТЭК говорят, что с 01:00 16 декабря вводятся новые унифицированные графики стабилизационных отключений. Этот подход разработан НЭК "Укрэнерго" совместно с Министерством энергетики для обеспечения справедливого распределения электроэнергии по всем регионам Украины.

Что меняется

Четкие интервалы: графики разделены на 30-минутные интервалы, а каждая очередь имеет две подчерки: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и т.д.

Минимум 3,5 часа со светом: при отсутствии аварийной нагрузки между отключениями гарантировано больше часов со светом.

Два типа графиков:

В сутки: подробное расписание зон "Свет есть" (белая зона) и "Света нет" (темно-серая зона).

В неделю: прогнозный график, позволяющий заранее планировать время со светом и без него.

Проверить свою очередь можно на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети или в чат-ботах в Viber и Telegram.

Зачем изменили графики света

Отметим, ранее графики в регионах существенно отличались по времени подачи электроэнергии, что вызвало неравномерное распределение ресурса.

Однако следует отметить, что из-за значительных повреждений магистральных подстанций доставка электроэнергии в отдельные регионы остается усложненной.

Напомним, 15 декабря, в Одессе и области действуют стабилизационные отключения света. Также в Одесской области разоблачили мужчину, который выращивал коноплю на приусадебном участке.