Одесситы снова без воды — кому отключили водоснабжение

Человек проверяет воду в кране. Фото: Новости.

Сегодня, 13 апреля, у некоторых одесситов не будет воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 14:00, однако время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Варненская, 7/4.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что с понедельника, 15 апреля, в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начинается прием документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.