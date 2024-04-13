Одесситы снова без воды — кому отключили водоснабжение
Сегодня, 13 апреля, у некоторых одесситов не будет воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 14:00, однако время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Варненская, 7/4.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Ранее мы сообщали, что с понедельника, 15 апреля, в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начинается прием документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.
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