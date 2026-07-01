Одесса будущего: архитектор о преобразованиях городской среды

Вид на дом Русова с Дерибасовской. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Одесса остается любимым городом миллионов благодаря своему уникальному историческому шарму. Однако каждый день местные жители вынуждены терпеть бесконечные пробки, отсутствие парковок и хаотичную застройку. Сегодня ведутся активные дискуссии о том, как модернизировать городское пространство без ущерба для его аутентичности. Каким должен быть облик Одессы будущего? Какие нюансы нужно учитывать при разработке проектов? Дальнейшая судьба морского вокзала.

Об этом в День архитектуры журналисты Новини.LIVE поговорили с заместителем председателя ОО "Ассоциация архитекторов Одессы" Николаем Чепелевым и узнали, как будет развиваться Одесса.

Сохранение наследия

У Одессы есть огромный потенциал для пространственного развития и улучшения условий жизни жителей. Важно, чтобы любые новые строительные проекты гармонично сочетались со старыми архитектурными формами. Развитие города ни в коем случае не должно уничтожать его уникальный исторический облик.

"Я верю, что у Одессы есть перспектива и она становится все более комфортным городом, который сохраняет свое наследие. Любая модернизация в центре должна идти рука об руку с защитой нашей истории", — отметил Николай Чепелев.

Николай Чепелев о сохранении наследия. Фото: Новини.LIVE

Современные европейские подходы к архитектуре вполне позволяют обновлять городское пространство без разрушений. Для привлечения путешественников и создания уюта необходимо тщательно ухаживать за старинными фасадами. Ухоженный вид улиц — главное условие для успешного развития туризма.

"Никто не отрицает, что должны быть какие-то современные подходы, но в то же время это должно быть сохранение наследия. Чтобы центр привлекал туристов, старая застройка должна выглядеть прилично", — подчеркнул архитектор.

Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Многие города Европы уже успешно решили подобные проблемы с помощью проверенных методов. Старые здания не обязательно сносить, ведь их срок службы можно существенно продлить благодаря качественным реставрационным работам. Это позволяет улучшить эстетический вид улиц и сохранить аутентичность.

"Опыт Европы показывает, что эта проблема решается посредством капитального ремонта, реконструкции и реновации. Такую застройку можно продлить ещё надолго и улучшить её внешний вид", — рассказал специалист.

Архитектор о старых зданиях. Фото: Новини.LIVE

Комфортные районы

Спальные районы города уже имеют сформировавшуюся структуру, поэтому крупные строительные изменения там неуместны. Вместо масштабного возведения новых высоток стоит сосредоточиться на улучшении условий в уже существующих домах. Любые архитектурные вмешательства должны быть точечными, осторожными и согласованными с общественностью.

"В спальных районах нужно вносить точечные изменения для повышения комфорта в уже существующих зданиях. К новому строительству следует подходить осторожно, анализировать его влияние и просто адаптировать мировой опыт", — советует эксперт.

Один из спальных районов Одессы. Фото: Новини.LIVE

Каждый жилой массив города должен обеспечивать людей всем необходимым без необходимости ехать в центр. Школы, детские сады, больницы и культурные учреждения должны располагаться рядом с домом в пределах пешей доступности. Также городу нужны новые зеленые зоны для адаптации к современным климатическим вызовам.

"Любой район должен обеспечивать самый широкий спектр потребностей, чтобы социальные, образовательные и медицинские учреждения находились рядом. Именно такая децентрализация должна происходить, включая увеличение зеленых зон с учетом климатических вызовов", — пояснил Николай Чепелев.

Николай Чепелев о спальных районах. Фото: Новини.LIVE

Транспортный коллапс

Пробки на дорогах невозможно решить простым расширением проезжей части или строительством новых развязок. Мировая практика доказывает, что дополнительные полосы лишь увеличивают поток частных автомобилей и создают новые пробки. Главный выход из ситуации — создание удобной и качественной альтернативы.

"Решение этой проблемы — не в расширении дорог или увеличении количества развязок, а в развитии качественного общественного транспорта. Нужно поощрять жителей меньше пользоваться частными автомобилями, потому что улучшить движение для них невозможно", — утверждает архитектор.

Машины на дороге. Фото: Новини.LIVE

Свободная территория в исторической части города — большой дефицит, поэтому парковка там не может быть бесплатной. Законы экономики требуют повышения стоимости стоянки или создания четких и прозрачных правил регулирования этого пространства. Строительство перехватывающих парковок на окраинах центра пока не актуально для Одессы.

"В центре территория — это дефицитный ресурс, поэтому использование этого ресурса должно стоить дороже. Нужно сделать регулирование парковок прозрачным или повысить стоимость, ведь сложные решения с перехватывающими парковками пока не для нас", — отметил специалист.

Архитектор Николай Чепелев о транспортном коллапсе. Фото: Новини.LIVE

Реконструкция Морвокзала

Судьбу знаковых и исторических объектов города, таких как знаменитый одесский Морвокзал, должен решать не только владелец. Любые архитектурные изменения в таких местах должны происходить открыто и публично. Лучшим инструментом для поиска качественных решений является проведение честных архитектурных конкурсов.

У" здания есть владелец, который решает, что там должно быть, но изменения в знаковых местах должны проходить прозрачно. Обсуждение с широкой общественностью и архитектурные конкурсы позволят найти лучшие решения", — убежден Николай Чепелев.

Одесский Морвокзал. Фото: Новини.LIVE

Сегодня здание отеля «Одесса», которое было визитной карточкой нашего города, стало своего рода символом освобождения от России. Судьба этого здания ещё не определена, но в том, что эта территория должна стать социально значимой, сомнений нет. Вернуться к этому вопросу придётся только после завершения боевых действий.

План восстановления

Для достижения реальных результатов городу необходим четкий и подробный план действий на годы вперед. Любые реформы не сработают, если они будут основываться лишь на громких обещаниях и популизме. Создание долгосрочной стратегии развития — длительный, но абсолютно необходимый процесс.

"Начинать нужно с формирования стратегии, то есть с качественного видения тех изменений, которые могут быть запланированы. Это сложно и долго, но без такого документа никаких устойчивых изменений не произойдет", — подчеркнул эксперт.

Архитектор о восстановлении Морвокзала. Фото: Новини.LIVE

Превращение Одессы в современное и комфортное пространство требует комплексного подхода и времени. Главное — действовать взвешенно, открыто и опираться на успешный мировой опыт. Только благодаря прозрачным решениям, развитию удобного транспорта и уважению к историческому наследию город сможет сохранить свою уникальную душу и в то же время стать удобным для каждого жителя.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе предлагают пересмотреть границы зоны ЮНЕСКО и исторического ареала города. Депутаты считают, что нынешние ограничения мешают развитию, затрудняют восстановление и создают проблемы при реализации проектов. Они подчеркнули, что действующие границы требуют пересмотра.

Также Новини.LIVE писали, что с 2023 года владельцы жилья в домах-памятниках в Одессе не могли получить компенсацию за повреждения из-за сложных бюрократических процедур. Вопрос неоднократно поднимался на государственном уровне после назначения руководства Одесской МВА. Теперь Кабинет Министров официально снял эти ограничения. Программа "еВосстановление" заработает для таких объектов в упрощенном формате.