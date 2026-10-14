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Главная Одесса Одесса может недополучить 700 млн грн: восстановление города под угрозой

Одесса может недополучить 700 млн грн: восстановление города под угрозой

Ua ru
14 октября 2026 14:01
Одесса может потерять 700 млн грн из-за государственного бюджета
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса может недополучить около 700 млн грн из-за запланированных изменений в государственном бюджете Украины. Речь идет о сокращении доли налога на доходы физических лиц, которая остается в городской казне, и изъятии средств посредством реверсной дотации. На фоне постоянных российских обстрелов это может создать дополнительные трудности для восстановления города и обеспечения потребностей жителей.

Об этом во время пленарного заседания Верховной Рады Украины рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов, передает Новини.LIVE.

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Сколько денег может потерять Одесса

В проекте государственного бюджета Украины предлагается уменьшить долю налога на доходы физических лиц (НДФЛ), остающуюся в местных бюджетах, с 64% до 60%. По расчетам на основе показателей текущего года, для Одессы это означает потерю около 550 млн грн. Еще 151 млн грн планируется изъять из городского бюджета в виде реверсной дотации.

"Если исходить из показателей этого года, для Одессы это означает потерю около 550 млн грн. И есть еще один проблемный вопрос — реверсная дотация. В этом году из бюджета Одессы планируется изъять 151 млн грн. То есть по показателям этого года речь идет о примерно 700 млн грн", — отметил народный депутат от партии «Слуга народа» Алексей Леонов.

На что Одессе нужны средства

Город должен восстанавливать жилые дома, предприятия, а также энергетическую и коммунальную инфраструктуру после российских атак. Также нужны деньги на строительство укрытий, резервные источники электроэнергии, тепло- и водоснабжение. В то же время Одесса должна обеспечивать работу учреждений образования и здравоохранения и выполнять социальные обязательства перед жителями.

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"Одесса находится под постоянными российскими обстрелами. Повреждаются жилые дома, предприятия, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Город должен восстанавливать разрушенное, строить укрытия, обеспечивать резервные источники электроэнергии, тепло и водоснабжение и в то же время выполнять текущие социальные обязательства", — подчеркнул Леонов.

Кто будет финансировать решения государства

Особое внимание депутат уделил финансированию обязательств, которые государство возлагает на местные власти. Среди них — расходы на оплату труда, в частности учителей, и обеспечение работы социальной сферы. Если для выполнения таких решений не будет предусмотрено достаточно средств, общинам придется искать финансирование в собственных бюджетах.

"Каждое такое решение должно быть обеспечено соответствующим финансированием. В противном случае возникает ситуация, когда государство берет на себя обязательства, а общины вынуждены искать деньги на их выполнение", — пояснил народный депутат.

Каким должен быть государственный бюджет

Укрепление обороны остается главным приоритетом при формировании государственного бюджета. В то же время, по мнению Леонова, бюджетные решения должны учитывать финансовые возможности общин и условия, в которых они работают в условиях войны. Это особенно важно для городов, которые регулярно подвергаются российским атакам и вынуждены тратить средства на восстановление инфраструктуры.

"Мы должны учитывать не только объемы доходов общин, но и реальные условия, в которых они работают. Иначе будет очень сложно обеспечить базовые потребности жителей общин. Устойчивость государства начинается с устойчивости каждой общины. Поэтому государственный бюджет должен укреплять эту устойчивость, а не ослаблять", — подытожил Леонов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе обнародовали проект тарифов на тепловую энергию и её поставку на сезон 2026–2027 годов. Для населения стоимость должны оставить на нынешнем уровне. В то же время для бизнеса, бюджетных и религиозных учреждений тарифы планируют повысить. Предприятие объяснило, из-за чего растет себестоимость тепла.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса готовится к предстоящему отопительному сезону в условиях возможных отключений электроэнергии и новых атак. В городе усиливают автономность больниц, школ и тепловой инфраструктуры. Часть объектов уже подключили к резервным источникам питания, а сеть «Пунктов несокрушимости» планируют расширить. Власти ожидают сложной зимы.

Верховная Рада госбюджет Одесса Новости Одессы восстановление деньги
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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