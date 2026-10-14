Одеса може втратити 700 млн грн через держбюджет

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса може недоотримати близько 700 млн грн через заплановані зміни до державного бюджету України. Йдеться про скорочення частки податку на доходи фізичних осіб, яка залишається в міській скарбниці, та вилучення коштів через реверсну дотацію. На тлі постійних російських обстрілів це може створити додаткові труднощі для відновлення міста й забезпечення потреб жителів.

Про це під час пленарного засідання Верховної Ради України розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Леонов, передає Новини.LIVE.

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Скільки грошей може втратити Одеса

У проєкті державного бюджету України пропонують зменшити частку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка залишається в місцевих бюджетах, із 64% до 60%. За розрахунками на основі показників поточного року, для Одеси це означатиме втрату близько 550 млн грн. Ще 151 млн грн передбачено вилучити з міського бюджету через реверсну дотацію.

"Якщо виходити з показників цього року, для Одеси це означає втрату близько 550 млн грн. І є ще одне проблемне питання — реверсна дотація. Цього року з бюджету Одеси передбачено вилучити 151 млн грн. Тобто за показниками цього року йдеться про близько 700 млн грн", — зазначив народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Леонов.

На що Одесі потрібні кошти

Місто має відновлювати житлові будинки, підприємства та енергетичну й комунальну інфраструктуру після російських атак. Також потрібні гроші на будівництво укриттів, резервні джерела електроенергії, тепло та водопостачання. Водночас Одеса повинна забезпечувати роботу закладів освіти й охорони здоров'я та виконувати соціальні зобов'язання перед жителями.

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"Одеса перебуває під постійними російськими обстрілами. Пошкоджуються житлові будинки, підприємства, енергетична та комунальна інфраструктура. Місто має відновлювати зруйноване, будувати укриття, забезпечувати резервні джерела електроенергії, тепло, водопостачання і водночас виконувати поточні соціальні зобов'язання", — наголосив Леонов.

Хто фінансуватиме рішення держави

Окрему увагу депутат звернув на фінансування зобов'язань, які держава покладає на місцеву владу. Серед них — видатки на оплату праці, зокрема вчителів, та забезпечення роботи соціальної сфери. Якщо для виконання таких рішень не передбачатимуть достатньо коштів, громадам доведеться шукати фінансування у власних бюджетах.

"Кожне таке рішення має бути забезпечене відповідним фінансуванням. Інакше виникає ситуація, коли держава бере на себе зобов'язання, а громади змушені шукати гроші на їх виконання", — пояснив народний депутат.

Яким має бути державний бюджет

Зміцнення оборони залишається головним пріоритетом під час формування державного бюджету. Водночас, на думку Леонова, бюджетні рішення мають враховувати фінансові можливості громад і умови, у яких вони працюють під час війни. Це особливо важливо для міст, які регулярно зазнають російських атак і змушені витрачати кошти на відновлення інфраструктури.

"Ми маємо враховувати не лише обсяги доходів громад, а й реальні умови, у яких вони працюють. Інакше буде дуже складно забезпечити базові потреби жителів громад. Стійкість держави починається зі стійкості кожної громади. Тому державний бюджет має посилювати цю стійкість, а не послаблювати", — підсумував Леонов.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі оприлюднили проєкт тарифів на теплову енергію та її постачання на сезон 2026–2027 років. Для населення вартість мають залишити на нинішньому рівні. Водночас для бізнесу, бюджетних і релігійних установ тарифи планують підвищити. Підприємство пояснило, через що зростає собівартість тепла.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса готується до майбутнього опалювального сезону в умовах можливих блекаутів і нових атак. У місті посилюють автономність лікарень, шкіл та теплової інфраструктури. Частину об’єктів уже підключили до резервних джерел живлення, а мережу Пунктів незламності планують розширити. Влада очікує складну зиму.