Одеса може втратити 700 млн грн через держбюджет

Одеса може недоотримати 700 млн грн: відбудова міста під загрозою
Одеса може недоотримати близько 700 млн грн через заплановані зміни до державного бюджету України. Йдеться про скорочення частки податку на доходи фізичних осіб, яка залишається в міській скарбниці, та вилучення коштів через реверсну дотацію. На тлі постійних російських обстрілів це може створити додаткові труднощі для відновлення міста й забезпечення потреб жителів.
Про це під час пленарного засідання Верховної Ради України розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Леонов, передає Новини.LIVE.
Скільки грошей може втратити Одеса
У проєкті державного бюджету України пропонують зменшити частку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка залишається в місцевих бюджетах, із 64% до 60%. За розрахунками на основі показників поточного року, для Одеси це означатиме втрату близько 550 млн грн. Ще 151 млн грн передбачено вилучити з міського бюджету через реверсну дотацію.
"Якщо виходити з показників цього року, для Одеси це означає втрату близько 550 млн грн. І є ще одне проблемне питання — реверсна дотація. Цього року з бюджету Одеси передбачено вилучити 151 млн грн. Тобто за показниками цього року йдеться про близько 700 млн грн", — зазначив народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Леонов.
На що Одесі потрібні кошти
Місто має відновлювати житлові будинки, підприємства та енергетичну й комунальну інфраструктуру після російських атак. Також потрібні гроші на будівництво укриттів, резервні джерела електроенергії, тепло та водопостачання. Водночас Одеса повинна забезпечувати роботу закладів освіти й охорони здоров'я та виконувати соціальні зобов'язання перед жителями.
"Одеса перебуває під постійними російськими обстрілами. Пошкоджуються житлові будинки, підприємства, енергетична та комунальна інфраструктура. Місто має відновлювати зруйноване, будувати укриття, забезпечувати резервні джерела електроенергії, тепло, водопостачання і водночас виконувати поточні соціальні зобов'язання", — наголосив Леонов.
Хто фінансуватиме рішення держави
Окрему увагу депутат звернув на фінансування зобов'язань, які держава покладає на місцеву владу. Серед них — видатки на оплату праці, зокрема вчителів, та забезпечення роботи соціальної сфери. Якщо для виконання таких рішень не передбачатимуть достатньо коштів, громадам доведеться шукати фінансування у власних бюджетах.
"Кожне таке рішення має бути забезпечене відповідним фінансуванням. Інакше виникає ситуація, коли держава бере на себе зобов'язання, а громади змушені шукати гроші на їх виконання", — пояснив народний депутат.
Яким має бути державний бюджет
Зміцнення оборони залишається головним пріоритетом під час формування державного бюджету. Водночас, на думку Леонова, бюджетні рішення мають враховувати фінансові можливості громад і умови, у яких вони працюють під час війни. Це особливо важливо для міст, які регулярно зазнають російських атак і змушені витрачати кошти на відновлення інфраструктури.
"Ми маємо враховувати не лише обсяги доходів громад, а й реальні умови, у яких вони працюють. Інакше буде дуже складно забезпечити базові потреби жителів громад. Стійкість держави починається зі стійкості кожної громади. Тому державний бюджет має посилювати цю стійкість, а не послаблювати", — підсумував Леонов.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі оприлюднили проєкт тарифів на теплову енергію та її постачання на сезон 2026–2027 років. Для населення вартість мають залишити на нинішньому рівні. Водночас для бізнесу, бюджетних і релігійних установ тарифи планують підвищити. Підприємство пояснило, через що зростає собівартість тепла.
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