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Главная Одесса Одесса почтила память погибших защитников автопробегом: фото

Одесса почтила память погибших защитников автопробегом: фото

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Дата публикации 28 июня 2026 15:06
В Одессе семьи погибших героев провели "Маршрут памяти": фото
Автопробег в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

В Одессе ко Дню Конституции Украины состоялся автопробег "Маршрут памяти". Участники акции проехали от Западного кладбища до Стены памяти и Аллеи Героев, чтобы почтить память павших защитников и напомнить о цене украинской независимости.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

Автопробег в Одессе

Колонна стартовала с Западного кладбища, где похоронены украинские военные. Далее участники остановились у Стены памяти на улице Пастера, а завершился автопробег на Аллее Героев в парке Шевченко.

Учасники встановлюють прапори на автомобіль перед автопробігом в Одесі
Участники украшали автомобили флагами перед стартом автопробега. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

По словам заместителя председателя общественной организации "Живые в сердцах" Ирины Князевой, маршрут был выбран неслучайно. Его ещё весной разработал департамент ветеранской политики, а сама акция стала инициативой семей погибших защитников.

"Маршрут памяти у нас был разработан департаментом по делам ветеранов еще весной. Он проходит от Западного кладбища к Стене чести, а затем к Аллее Героев. Именно поэтому все мероприятия, посвященные чествованию павших, мы проводим по этому маршруту", — отметила Ирина Князева.

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Учасниця автопробігу «Маршрутом пам'яті» на Алеї Героїв в Одесі
Заместитель председателя общественной организации "Живые в сердцах" Ирина Князева. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Она подчеркивает, что в этом году автопробег объединил сразу несколько важных смыслов. Это не только чествование погибших, но и поддержка военных, которые продолжают защищать страну, а также напоминание о значении Дня Конституции во время войны.

"Люди должны понимать, какую цену мы платим за нашу свободу. День Конституции сейчас — это напоминание о том, что мы являемся суверенным и независимым государством, которое отстаивает свое право жить по собственным законам", — сказала Князева.

Автоколона з українськими прапорами рухається вулицями Одеси
Участники автопробега проехали по центральным улицам Одессы. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак
Автомобіль учасників автопробігу з прапорами біля меморіалу в Одесі.
Автомобили участников автопробега с государственными и боевыми флагами. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

К автопробегу присоединились ветераны российско-украинской войны. Один из них, Денис Боднар, который проходил службу в Вооруженных силах Украины с 2014 года, рассказал, что участвует в акции прежде всего ради памяти о павших побратимах.

"Я пришел, чтобы почтить память ребят, погибших за свободу и независимость нашего государства", — отметил ветеран.

Український військовослужбовець під час автопробігу в Одесі
Денис Боднар проходил службу в Вооруженных силах Украины с 2014 года, сейчас он ветеран. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

По его словам, День Конституции сегодня имеет значение не только как государственный праздник, но и как символ украинской государственности и свободы.

"Это не только основной закон государства. Это восприятие украинской государственности и украинцев как свободных людей свободной страны", — подчеркнул Денис Боднар.

Люди покладають квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників в Одесі
Участники автопробега остановились у Стены памяти в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак
Поліцейський і військовослужбовець під час пам'ятного заходу в Одесі
Представители полиции и военные присоединились к автопробегу "Маршрутом памяти" в Одессе, приуроченному ко Дню Конституции Украины. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

К акции присоединилась и мать погибшего военного Ольга Лапочкина. Ее сын был танкистом 35-й отдельной бригады морской пехоты, участником АТО, а после начала полномасштабного вторжения воевал в Херсонской и Донецкой областях. 

"Мой сын был танкистом 35-й отдельной бригады морской пехоты. Он участвовал в АТО, а с первого дня полномасштабной войны воевал в Херсонской и Донецкой областях. Погиб, прикрывая ребят в Крынках танковым огнем", — рассказала Ольга Лапочкина.

Родичка загиблого військового на Алеї Героїв в Одесі
Мать погибшего военного Ольга Лапочкина. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак


По словам матери погибшего защитника, автопробег в День Конституции призван не только почтить память Героев, но и напомнить горожанам, что за независимость Украины приходится бороться каждый день.

"Мы хотели показать обществу, что наша страна существует, она есть и она будет. Хотели показать, что Одесса — это Украина. Это очень важно для патриотического воспитания нашего общества", — сказала Ольга Лапочкина.

Родина загиблого захисника з пам'ятним прапором в Одесі
Родственники погибшего военного держат памятный флаг во время автопробега. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак
Портрети загиблих українських військових на Алеї Героїв в Одесі
На Аллее Героев в Одессе участники автопробега остановились у портретов павших украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Она также призвала украинцев быть активными и не оставаться в стороне от общественной жизни, ведь, по её словам, именно от каждого гражданина зависит будущее страны.

"Если мы все будем думать, что кто-то придет и все сделает за нас, ничего не изменится. Каждый человек должен проявлять свою гражданскую позицию, отстаивать свои права и доказывать, что Конституция — это действительно закон", — подчеркнула мать погибшего морпеха.

Учасники автопробігу на Алеї Героїв в Одесі
Участники автопробега собрались на Аллее Героев. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак
Учасники автопробігу біля Стіни пам'яті в Одесі
Сотни одесситов присоединились к автопробегу. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Это уже второй подобный автопробег в Одессе. Первый провели весной ко Дню украинского добровольца. В этом году к акции присоединилось ее больше участников — семьи погибших военных, ветераны, родственники без вести пропавших, военнопленных и неравнодушные одесситы.

Жінка торкається портрета загиблого Героя на Алеї Героїв
Во время памятной акции в Одессе женщина прикоснулась к портрету погибшего защитника. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Организаторы надеются, что со временем "Маршрут памяти" станет ежегодной традицией Одессы, которая будет напоминать горожанам о тех, кто отдал жизнь за независимость Украины.

Родичі загиблого військового тримають бойовий прапор
Человек, укутанный в государственный флаг Украины. Фото: Новини.LIVE/Олег Шпак

Акции памяти в Одессе

Ранее Новини.LIVE писали, что на Приморской лестнице Одессы развернули крымскотатарский флаг. Акцию посвятили Дню крымскотатарского флага, который ежегодно отмечается 26 июня. Флаг стал символом поддержки коренного народа Украины и напоминанием о временно оккупированном Крыме.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе 22 июня прошла акция "Деревья памяти", посвященная Дню скорби и чествованию памяти жертв войны. В каждом районе города создали символические места памяти для военных и гражданских лиц, чьи жизни унесла война. Участники мероприятия посадили деревья и разместили на них жетоны и ленты.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что ранее в Одессе ко Дню вышиванки семьи погибших военных, волонтеры и неравнодушные горожане собрались на Аллее героев, чтобы провести акцию "Вышитая память". Люди приходили в вышиванках, приносили портреты своих родных, флаги и вышитые ленты, которые привязывали к стендам павших защитников.

День Конституции Новости Харькова память
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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