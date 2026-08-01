Одесса под ударом: Россия атаковала жилой дом в городе

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Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Россия продолжает непрерывно атаковать Одессу ракетами и дронами. Под ударом оказывается гражданская инфраструктура. Днём 1 августа город вновь оказался под прицелом оккупантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской военной администрации Сергея Лысака.

Сообщение об ударе. Фото: скриншот из Telegram

Удар по Одессе

Днем 1 августа Россия нанесла очередной удар по Одессе. Зафиксировано попадание в жилой дом. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что БПЛА атаковал многоэтажку в центре города. Детали о масштабах разрушений уточняются. На месте работают все экстренные службы.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесском районе объявили в 08:55. С того момента Россия запускала в направлении города ракеты и дроны. Большинство целей сбивали ещё до подлёта к городу. Однако уже около 11:30 жители областного центра услышали взрыв. На этот раз оккупанты атаковали БПЛА из акватории Чёрного моря.