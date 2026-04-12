Одесса празднует Пасху: возле храмов образовались большие очереди

В Одессе с самого утра Пасхи верующие идут в храмы с корзинами, чтобы освятить паски. Возле церквей людно, ведь некоторые пришли еще до рассвета, другие подходят в течение дня. Освящение продолжается волнами, поэтому поток людей не уменьшается с утра.

Журналисты Новини.LIVE побывали возле храмов и сняли освящение паски в Пасху.

Освящение паски в Одессе

Богослужения в храмах начались еще утром после завершения комендантского часа. Часть верующих приходит на литургию, другие — непосредственно на освящение. Из-за военного положения ночные службы не проводили, поэтому основные события перенесли на дневное время.

Наибольшее скопление людей сегодня фиксируют возле Свято-Троицкого храма Православной церкви Украины в Одессе. Здесь с самого утра образовались длинные очереди и даже пробки на дорогах. Верующие приходят целыми семьями, с корзинами и свечами и терпеливо ждут освящения.

Священнослужители работают без перерывов, чтобы успеть освятить куличи для всех желающих. Богослужение и освящение здесь возглавляет настоятель храма Василий Вирозуб, протоиерей Православной церкви Украины, который вместе с духовенством по очереди выходит к людям.

С праздником одесситов поздравил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. В своем обращении он отметил значение Пасхи как символа победы жизни над смертью и света над тьмой.

"Христос Воскрес! Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Сегодня этот день для каждого из нас — о победе жизни над смертью и света над тьмой. Ночь в Одессе прошла спокойно. Спасибо нашим Защитникам и Защитницам! Пусть в ваших домах царит мир, а в сердцах — вера и надежда", — отметил он.

Освящение паски в Одесской области

В отличие от Одессы, где освящение продолжается в течение всего дня, в части общин области его проводили еще на рассвете. Так, в Раздельной люди собрались возле храмов уже около 05:00, сразу после завершения комендантского часа.

Отдельно с Пасхой жителей области и города поздравил глава Олег Кипер. Он подчеркнул, что этот праздник даже в сложные времена возвращает людям веру и напоминает о силе добра.

"Этот праздник возвращает веру в жизнь даже в самые сложные моменты. Он напоминает, что добро сильнее зла, а свет — за тьму. Спасибо нашим Защитникам и Защитницам за каждый новый день", — говорится в обращении.

Какие ограничения действуют в Пасху

Празднование в Одессе происходит в условиях военного положения. Комендантский час остался без изменений — с 00:00 до 05:00, поэтому ночные богослужения не проводились.

Возле храмов дежурят правоохранители, а верующих просят не создавать больших скоплений и реагировать на сигналы воздушной тревоги. В случае опасности людей призывают переходить в укрытия.

На праздники в городе усилят меры безопасности: возле храмов, в центре и на побережье будут дежурить дополнительные патрули полиции и нацгвардии, возможны выборочные проверки вещей. Правоохранители также призывают избегать массовых скоплений, а освящение куличей планируют проводить в течение дня, чтобы развести потоки людей. В случае воздушной тревоги службы будут останавливать, а посетителей храмов будут направлять в укрытия.

Ранее журналисты Новини.LIVE писали, что накануне Пасхи специалисты ГСЧС провели масштабные осмотры религиозных сооружений по всей Одесской области. Во время обследований специалисты обращали внимание на наличие защитных сооружений и исправность систем оповещения. Главная задача таких визитов — сделать пребывание людей в храмах максимально безопасным во время праздничных литургий.

Также журналисты Новини.LIVE спросили горожан, как они будут праздновать и сколько готовы потратить. Часть одесситов выбирает максимально простой формат празднования. Люди не планируют больших застолий и ограничиваются базовыми продуктами. Для них важнее сам праздник и время с семьей.