Одеса святкує Великдень: біля храмів утворилися великі черги

В Одесі з самого ранку Великодня віряни йдуть до храмів із кошиками, щоб освятити паски. Біля церков людно, адже дехто прийшов ще не світанку, інші підходять протягом дня. Освячення триває хвилями, тому потік людей не зменшується з ранку.

Журналісти Новини.LIVE побували біля храмів та зафільмували освячення пасок у Великдень.

Люди зібралися біля храму в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Освячення паски в Одесі

Богослужіння у храмах розпочалися ще зранку після завершення комендантської години. Частина вірян приходить на літургію, інші — безпосередньо на освячення. Через воєнний стан нічні служби не проводили, тож основні події перенесли на денний час.

Священник Василь Вирозуб читає проповідь. Фото: Новини.LIVE

Найбільше скупчення людей сьогодні фіксують біля Свято-Троїцького храму Православної церкви України в Одесі. Тут із самого ранку утворилися довгі черги та навіть затори на дорогах. Віряни приходять цілими родинами, з кошиками та свічками і терпляче чекають на освячення.

Священнослужителі працюють без перерв, щоб встигнути освятити паски для всіх охочих. Богослужіння та освячення тут очолює настоятель храму Василь Вирозуб, протоієрей Православної церкви України, який разом із духовенством по черзі виходить до людей.

Зі святом одеситів привітав очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. У своєму зверненні він наголосив на значенні Великодня як символу перемоги життя над смертю та світла над темрявою.

"Христос Воскрес! Вітаю зі світлим святом Великодня! Сьогодні цей день для кожного з нас — про перемогу життя над смертю та світла над темрявою. Ніч в Одесі минула спокійно. Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям! Нехай у ваших домівках панує мир, а в серцях — віра та надія", — зазначив він.

Освяченння паски в Одеській області

На відміну від Одеси, де освячення триває протягом усього дня, у частині громад області його проводили ще на світанку. Так, у Роздільній люди зібралися біля храмів уже близько 05:00, одразу після завершення комендантської години.

Окремо з Великоднем жителів області і міста привітав очільник Олег Кіпер. Він підкреслив, що це свято навіть у складні часи повертає людям віру і нагадує про силу добра.

"Це свято повертає віру в життя навіть у найскладніші моменти. Воно нагадує, що добро сильніше за зло, а світло — за темряву. Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям за кожен новий день", — йдеться у зверненні.



Які обмеження діють у Великдень

Святкування в Одесі відбувається в умовах воєнного стану. Комендантська година залишилась без змін — з 00:00 до 05:00, тому нічні богослужіння не проводились.

Біля храмів чергують правоохоронці, а вірян просять не створювати великих скупчень і реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі небезпеки людей закликають переходити до укриттів.

На свята в місті посилять заходи безпеки: біля храмів, у центрі та на узбережжі чергуватимуть додаткові патрулі поліції та нацгвардії, можливі вибіркові перевірки речей. Правоохоронці також закликають уникати масових скупчень, а освячення пасок планують проводити упродовж дня, щоб розвести потоки людей. У разі повітряної тривоги служби зупинятимуть, а відвідувачів храмів скеровуватимуть до укриттів.

Раніше журналісти Новини.LIVE писали, що напередодні Великодня фахівці ДСНС провели масштабні огляди релігійних споруд по всій Одеській області. Під час обстежень фахівці звертали увагу на наявність захисних споруд та справність систем оповіщення. Головне завдання таких візитів — зробити перебування людей у храмах максимально безпечним під час святкових літургій.

Також журналісти Новини.LIVE запитали містян, як вони святкуватимуть і скільки готові витратити. Частина одеситів обирає максимально простий формат святкування. Люди не планують великих застіль і обмежуються базовими продуктами. Для них важливіше саме свято і час із родиною.