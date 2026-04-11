Великдень в Одесі: скільки містяни витратять на свято

Люди стоять на пішохідному переході в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Уже завтра, 12 квітня, православні та греко-католицькі віряни відзначатимуть Воскресіння Христове. Напередодні свята одесити активно готуються і планують витрати на великодній стіл.

Журналісти Новини.LIVE запитали містян, як вони святкуватимуть і скільки готові витратити.

Витрати на великодній стіл

Частина одеситів обирає максимально простий формат святкування. Люди не планують великих застіль і обмежуються базовими продуктами. Для них важливіше саме свято і час із родиною.

"Просто купити паску і все. Може, покрасити яйця. Бо потрібно багато часу, щоб пекти самостійно", — розповіла одеситка Наталя.

Вона додає, що святкуватиме у сімейному колі. Каже, що цього достатньо, аби відчути атмосферу Великодня.

Наталя про Великдень і простий святковий стіл. Фото: Новини.LIVE

Інші містяни намагаються заздалегідь визначити бюджет. Вони орієнтуються на власні можливості і не планують витрачати більше необхідного. Часто йдеться про обмежені суми.

"Тисячі дві, не більше. Буду купувати, тому що як переселенка живу в квартирі і нема де готувати", — каже одеситка Ніна.

Вона зазначає, що святкуватиме в родині. За її словами, навіть у таких умовах хочеться зберегти традицію.

Ніна про бюджет і життя в орендованому житлі. Фото: Новини.LIVE

Традиційне святкування Великодня

Є й ті, хто готується до свята більш традиційно. Деякі одесити продовжують пекти паски самостійно і не відмовляються від домашньої кухні. Для них це частина звичного святкування.

"Напевно, не більше двох тисяч гривень буде. Я рецепт у Фейсбуці побачила кілька років тому і тепер щороку печу сама", — розповіла одеситка Ірина.

Вона додає, що святкуватиме в сімейному колі. Каже, що це вже стала звичка, яку не хоче змінювати.

Ірина розповідає про домашні паски і традиції. Фото: Новини.LIVE

Є одесити, які не ведуть чітких підрахунків. Люди витрачають стільки, скільки дозволяє ситуація, але визнають, що витрати можуть бути більшими. При цьому не всі беруться за домашню випічку.

"Мабуть, більше двох тисяч вийде. Я купляю паски, бо не дружу з тістом і не готую сама", — каже ще одна одеситка Наталія.

Вона також планує святкувати з родиною. За її словами, головне — зібратися разом, а не обсяг підготовки.

Наталія про витрати і готову випічку. Фото: Новини.LIVE

Водночас не всі містяни готуються саме до Великодня. Частина одеситів уже відзначила інші релігійні свята. Це також впливає на витрати і формат святкування.

"Ми вже відсвяткували, бо у нас був Песах. Витрати не збільшилися, святкували з батьками", — розповіла одеситка Тетяна.

Тетяна святкувала Песах і відсутність витрат. Фото: Новини.LIVE

За її словами, родина не планує додаткових витрат. Свято вже відбулося у звичному сімейному форматі.

Окремо люди говорять і про те, що через роботу не завжди є можливість повноцінно підготуватися. Деякі одесити мають обмежену кількість вихідних і не планують масштабного святкування.

"Ми працюємо постійно, і якщо є один вихідний на тиждень, то вже добре. Тому якось окремо готуватися складно", — розповіла одеситка Ірина.

Ірина про роботу без вихідних. Фото: Новини.LIVE

Обмеження на Великдень в Одесі

В Одесі на Великдень 2026 року комендантська година діятиме без змін — з опівночі до 05:00, тому нічні богослужіння будуть обмежені. У цей період перебування на вулиці заборонене, окрім випадків із спеціальними перепустками.

На свята в місті посилять заходи безпеки: біля храмів, у центрі та на узбережжі чергуватимуть додаткові патрулі поліції та нацгвардії, можливі вибіркові перевірки речей. Правоохоронці також закликають уникати масових скупчень, а освячення пасок планують проводити упродовж дня, щоб розвести потоки людей. У разі повітряної тривоги служби зупинятимуть, а відвідувачів храмів скеровуватимуть до укриттів.

Раніше журналісти Новини.LIVE обійшли популярні супермаркети міста, щоб дізнатися, де підготовка до свята обійдеться дешевше. На базовий продуктовий кошик найменше доведеться витратити у "Варусі", трохи дорожче — у "Копійці". "Таврія В" займає середню позицію, а найдорожчим варіантом залишається "Сільпо".

Також Новини.LIVE писали, що напередодні Великодня фахівці ДСНС провели масштабні огляди релігійних споруд по всій Одеській області. Під час обстежень фахівці звертали увагу на наявність захисних споруд та справність систем оповіщення. Головне завдання таких візитів — зробити перебування людей у храмах максимально безпечним під час святкових літургій.