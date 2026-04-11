Пасха в Одессе: сколько горожане потратят на праздник

Люди стоят на пешеходном переходе в Одессе.

Уже завтра, 12 апреля, православные и греко-католические верующие будут отмечать Воскресение Христово. В преддверии праздника одесситы активно готовятся и планируют расходы на пасхальный стол.

Журналисты Новини.LIVE спросили горожан, как они будут праздновать и сколько готовы потратить.

Расходы на пасхальный стол

Часть одесситов выбирает максимально простой формат празднования. Люди не планируют больших застолий и ограничиваются базовыми продуктами. Для них важнее сам праздник и время с семьей.

"Просто купить паску и все. Может, покрасить яйца. Потому что нужно много времени, чтобы печь самостоятельно", — рассказала одесситка Наталья.

Она добавляет, что будет праздновать в семейном кругу. Говорит, что этого достаточно, чтобы почувствовать атмосферу Пасхи.

Наталья о Пасхе и простом праздничном столе.

Другие горожане пытаются заранее определить бюджет. Они ориентируются на собственные возможности и не планируют тратить больше необходимого. Часто речь идет об ограниченных суммах.

"Тысячи две, не больше. Буду покупать, потому что как переселенка живу в квартире и негде готовить", — говорит одесситка Нина.

Она отмечает, что будет праздновать в семье. По ее словам, даже в таких условиях хочется сохранить традицию.

Нина о бюджете и жизни в арендованном жилье.

Традиционное празднование Пасхи

Есть и те, кто готовится к празднику более традиционно. Некоторые одесситы продолжают печь паски самостоятельно и не отказываются от домашней кухни. Для них это часть привычного празднования.

"Наверное, не больше двух тысяч гривен будет. Я рецепт в Фейсбуке увидела несколько лет назад и теперь каждый год пеку сама", — рассказала одесситка Ирина.

Она добавляет, что будет праздновать в семейном кругу. Говорит, что это уже стала привычка, которую не хочет менять.

Ирина рассказывает о домашних пасках и традициях.

Есть одесситы, которые не ведут четких подсчетов. Люди тратят столько, сколько позволяет ситуация, но признают, что расходы могут быть больше. При этом не все берутся за домашнюю выпечку.

"Пожалуй, больше двух тысяч получится. Я покупаю паски, потому что не дружу с тестом и не готовлю сама", — говорит еще одна одесситка Наталья.

Она также планирует праздновать с семьей. По ее словам, главное — собраться вместе, а не объем подготовки.

Наталья о расходах и готовой выпечке.

В то же время не все горожане готовятся именно к Пасхе. Часть одесситов уже отметила другие религиозные праздники. Это также влияет на расходы и формат празднования.

"Мы уже отпраздновали, потому что у нас был Песах. Расходы не увеличились, праздновали с родителями", — рассказала одесситка Татьяна.

Татьяна праздновала Песах и отсутствие расходов.

По ее словам, семья не планирует дополнительных расходов. Праздник уже состоялся в привычном семейном формате.

Отдельно люди говорят и о том, что из-за работы не всегда есть возможность полноценно подготовиться. Некоторые одесситы имеют ограниченное количество выходных и не планируют масштабного празднования.

"Мы работаем постоянно, и если есть один выходной в неделю, то уже хорошо. Поэтому как-то отдельно готовиться сложно", — рассказала одесситка Ирина.

Ирина о работе без выходных.

Ограничения на Пасху в Одессе

В Одессе на Пасху 2026 года комендантский час будет действовать без изменений — с полуночи до 05:00, поэтому ночные богослужения будут ограничены. В этот период пребывание на улице запрещено, кроме случаев со специальными пропусками.

На праздники в городе усилят меры безопасности: возле храмов, в центре и на побережье будут дежурить дополнительные патрули полиции и нацгвардии, возможны выборочные проверки вещей. Правоохранители также призывают избегать массовых скоплений, а освящение паски планируют проводить в течение дня, чтобы развести потоки людей. В случае воздушной тревоги службы будут останавливать, а посетителей храмов будут направлять в укрытия.

Ранее журналисты Новини.LIVE обошли популярные супермаркеты города, чтобы узнать, где подготовка к празднику обойдется дешевле. На базовую продуктовую корзину меньше всего придется потратить в "Варусе", немного дороже — в "Копейке". "Таврия В" занимает среднюю позицию, а самым дорогим вариантом остается "Сильпо".

Также Новини.LIVE писали, что накануне Пасхи специалисты ГСЧС провели масштабные осмотры религиозных сооружений по всей Одесской области. Во время обследований специалисты обращали внимание на наличие защитных сооружений и исправность систем оповещения. Главная задача таких визитов — сделать пребывание людей в храмах максимально безопасным во время праздничных литургий.