Одесса завершает отопительный сезон: стала известна дата: стала известна дата

В Одессе официально завершают отопительный сезон 2025-2026 годов. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности городского головы. Тепло начнут отключать уже с 31 марта. Далее город переходит к подготовке сетей к следующей зиме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Отключение отопления

Отопительный сезон в Одессе завершится 31 марта 2026 года. Такое решение приняли на уровне города, чтобы урегулировать работу теплоснабжения в соответствии с погодными условиями и состоянием энергосистемы. Предприятия, на балансе которых есть системы центрального отопления, должны организованно отключить тепло в жилых домах и учреждениях. Речь идет как о коммунальных, так и о частных объектах.

После завершения сезона коммунальщики сразу переходят к следующему этапу - подготовке к зиме. Коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" и другим ответственным структурам поручили приступить к плановым ремонтам тепловых сетей. Работы будут выполнять по утвержденному графику. Основной акцент этого решения — не только завершить подачу тепла, но и вовремя провести обслуживание систем. Это нужно, чтобы избежать аварий и перебоев в следующем отопительном сезоне. Финансовый вопрос также учитывают, но он является дополнительным. Главное — стабильная работа сетей и их готовность к холодам.

Работы в Одессе

В Одессе в течение отопительного сезона провели более 7 тысяч ремонтов, из которых более 2,5 тысячи были аварийными. Часть повреждений возникала из-за гидроударов после вынужденных остановок оборудования во время атак. Для стабильной работы систем коммунальщики подключили более 40 генераторов и обеспечили функционирование еще более 400 на объектах критической инфраструктуры, в больницах и школах. В городе работали 160 котельных, а специалисты устранили более 200 порывов теплосетей. За зиму также ликвидировали последствия 36 обстрелов — речь идет о сотнях поврежденных зданий и коммуникаций. Кроме этого, в Одессе запустили 2 МВт автономной генерации, что позволило экономить электроэнергию для около 2000 квартир. В дальнейшем планируется добавить еще 6 МВт мощностей.

Отключения в области

В громадах Одесской области уже назвали даты, когда прекратят подачу тепла. В Подольской громаде отопление отключили с 08:00 27 марта. В Болградском районе решение передали на места — громадам разрешили самостоятельно определять дату с учетом погодных условий. В Раздельнянской громаде тепло исчезнет 31 марта, но в административных зданиях его выключили раньше — 27 марта. При этом больницы и социальные учреждения пока остаются с отоплением. В Белгороде-Днестровском сезон завершился еще 25 марта. В Измаиле отопление выключили 26 марта — соответствующее распоряжение подписал глава громады.

Как сообщали Новини.LIVE, в апреле 2026 года жители Одессы будут платить за тепло по действующим тарифам. Повышение для населения пока не планируется. Это связано с государственным мораторием, который действует во время военного положения. Поэтому цены на отопление для домохозяйств остаются замороженными.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине продолжают реализовывать программу по защите инфраструктуры. В частности, Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде.