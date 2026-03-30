Одеса завершує опалювальний сезон: стала відома дата

В Одесі офіційно завершують опалювальний сезон 2025–2026 років. Відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків міського голови. Тепло почнуть відключати вже з 31 березня. Далі місто переходить до підготовки мереж до наступної зими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Відключення опалення

Опалювальний сезон в Одесі завершиться 31 березня 2026 року. Таке рішення ухвалили на рівні міста, щоб врегулювати роботу теплопостачання відповідно до погодних умов і стану енергосистеми. Підприємства, на балансі яких є системи центрального опалення, мають організовано відключити тепло у житлових будинках і закладах. Йдеться як про комунальні, так і про приватні об’єкти.

Після завершення сезону комунальники одразу переходять до наступного етапу — підготовки до зими. Комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" та іншим відповідальним структурам доручили розпочати планові ремонти теплових мереж. Роботи виконуватимуть за затвердженим графіком. Основний акцент цього рішення — не лише завершити подачу тепла, а й вчасно провести обслуговування систем. Це потрібно, щоб уникнути аварій і перебоїв у наступному опалювальному сезоні. Фінансове питання також враховують, але воно є додатковим. Головне — стабільна робота мереж і їхня готовність до холодів.

Роботи в Одесі

В Одесі протягом опалювального сезону провели понад 7 тисяч ремонтів, із яких більш ніж 2,5 тисячі були аварійними. Частина пошкоджень виникала через гідроудари після вимушених зупинок обладнання під час атак. Для стабільної роботи систем комунальники підключили понад 40 генераторів і забезпечили функціонування ще більш як 400 на об’єктах критичної інфраструктури, у лікарнях і школах. У місті працювали 160 котелень, а фахівці усунули понад 200 поривів тепломереж. За зиму також ліквідували наслідки 36 обстрілів — йдеться про сотні пошкоджених будівель і комунікацій. Окрім цього, в Одесі запустили 2 МВт автономної генерації, що дало змогу заощаджувати електроенергію для близько 2000 квартир. Надалі планують додати ще 6 МВт потужностей.

Відключення в області

У громадах Одеської області вже назвали дати, коли припинять подачу тепла. У Подільській громаді опалення відключили з 08:00 27 березня. У Болградському районі рішення передали на місця — громадам дозволили самостійно визначати дату з урахуванням погодних умов. У Роздільнянській громаді тепло зникне 31 березня, але в адміністративних будівлях його вимкнули раніше — 27 березня. При цьому лікарні та соціальні заклади поки залишаються з опаленням. У Білгороді-Дністровському сезон завершився ще 25 березня. В Ізмаїлі опалення вимкнули 26 березня — відповідне розпорядження підписав голова громади.

Як повідомляли Новини.LIVE, у квітні 2026 року жителі Одеси платитимуть за тепло за чинними тарифами. Підвищення для населення поки не планується. Це пов’язано з державним мораторієм, який діє під час воєнного стану. Тому ціни на опалення для домогосподарств залишаються замороженими.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні продовжують реалізовувати програму із захисту інфраструктури. Зокрема, Одеській області виділять 582,3 млн грн із резервного фонду держбюджету. Кошти підуть на захист критичних об’єктів перед наступною зимою. Йдеться насамперед про енергетику, тепло та воду.